وفاة مبتعث سعودي غرقا في بحيرة أمريكية

توفي المبتعث السعودية شرف الهاشم، غرقًا في إحدى البحيرات الأمريكية.

وتفصيلًا، صرّح علوي الهاشم "شقيق الفقيد"، بأن أخاه (24 سنة) كان يدرس في سنته الأخيرة للحصول على البكالوريوس في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة كليفلاند ستيت بولاية أوهايو.

وأشار إلى أنه خلال ممارسته رياضة كرة القدم، سقطت الكرة في مياه إحدى البحيرات واختفى عن الأنظار بشكل مفاجئ أثناء محاولته التقاطها مرة أخرى.

وأفاد بأن أصدقائه اتصلوا بالشرطة وبعد عمليات بحث استطاعت استخراج الجثة من قاع البحيرة، ومن ثم نُقل إلى مستشفى "مترو هوسبيتال" لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن السفارة في الولايات المتحدة، تواصلت مع الأسرة للإبلاغ بالوفاة، فيما تجري الأسرة اتصالاتها مع المستشفى لإنهاء الإجراءات الرسمية ونقل الجثمان إلى المملكة.

يشار إلى أن الفقيد من محافظة الطائف، وهو غير متزوج، ولديه 4 أشقاء (مصطفى، علوي، حسين، فاطمة).

ويذكر أن كشفت وسائل إعلام سعودية محلية، غرق مبتعث سعودي يدرس في الولايات المتحدة، في شلالات نياجرا.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن السلطات الكندية عثرت على جثة يُعتقد أنها تعود للطالب قاسم عداوي الذي اختفت آثاره خلال زيارته إلى منطقة شلالات نياجرا.

ونقلت الصحيفة عن شقيق زوجة عداوي قوله إن السلطات الأميركية أبلغتهم بعثور السلطات الكندية على جثة تحمل المعالم ذاتها التي أدلت بها العائلة للمحققين منذ اختفائه.

وأوضح شقيق زوجة الضحية أن العائلة بانتظار تأكيد هوية الفقيد من السلطات الكندية عبر مطابقة بيانات البصمات وتصوير الأسنان.

وكانت الصحيفة السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن عداوي فقدت آثاره أثناء نزهة جمعته مع أفراد عائلته في الشلالات، الأحد الماضي.

ونقلت عن شقيقه المفقود، ويدعى عيسى، أن قاسم تواصل معه فجر يوم الاختفاء وأبلغه أنه في نزهة مع أولاده.

وأضاف عيسى أنه تلقى اتصالا من شقيق زوجته يفيد باختفاء قاسم، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الشرطة الأميركية بما جرى.



