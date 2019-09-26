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عاجل.. الحارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:19 م
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عاجل.. الحارجية تستدعي القائم بالأعمال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج
الخارجية المصرية
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وكالات
 
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قال مصدر دبلوماسي إن وزارة الخارجية المصرية قد استدعت القائم بالأعمال التركي في مصر، مصطفى كمال الدين، وذلك على خلفية الادعاءات التي رددها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لما نقله موقع "اليوم السابع" المصري.

وأكد المصدر، وفقاً لـ" العربية" اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي لمدة ساعتين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ادعاءات وأكاذيب أردوغان ضد مصر.

وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك قد وجهت بتعليمات من وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، ردًا قويًا على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان، الثلاثاء، في افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، تضمن الرد الذي صدر في شكل خطاب رسمي موجه إلى كل من رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، إعراب وفد مصر عن بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَم العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

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