عاجل - صدمة جديدة لبرشلونة بشأن إصابة ميسي
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 05:40 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والتي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وقال مقدم برنامج "التشيرنيغيتو" الإسباني الشهير، أن غياب ميسي عن صفوف برشلونة سيمتد حتي التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل.
وتعرض ميسي للإصابة أمام فياريال خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطيع بعدها إكمال اللقاء ليخرج بين شوطي المباراة ويدخل الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا منه.
وسيغيب ميسي بذلك عن مباريات برشلونة أمام كلًا من خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
Advertisements
- عاجل - تقارير إسبانية تكشف مدي حجم إصابة ميسي
- فوكس سبورت تصدم جماهير برشلونة بمدة غياب ميسي للإصابة
- صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة ميسي.. أنسو فاتي يغيب
- ميسي يخرج مصابا.. ملخص مباراة برشلونة ضد فياريال 1/2 في الدوري الإسباني (فيديو)
- تقارير تكشف عن المباريات التي سيغيب عن ميسي.. 8 مواجهات!
- عاجل - برشلونة يزف بشري سارة بشأن إصابة ميسي
- بي ان سبورت تكشف آخر تطورات إصابة ميسي
- كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي ومدة غيابه الحقيقية
- صدمة موجعة لبرشلونة بسبب ميسي
- أخبار برشلونة: الكشف عن حجم إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية وفالفيردي يستقر على تشكيل البرسا بدون ميسي وصدمة كبري
المزيد عن: ميسي برشلونة إصابة ميسيتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر