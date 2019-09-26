عاجل - صدمة جديدة لبرشلونة بشأن إصابة ميسي

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن تطورات جديدة بشأن إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والتي تعرض لها الثلاثاء الماضي أمام فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مقدم برنامج "التشيرنيغيتو" الإسباني الشهير، أن غياب ميسي عن صفوف برشلونة سيمتد حتي التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض ميسي للإصابة أمام فياريال خلال الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطيع بعدها إكمال اللقاء ليخرج بين شوطي المباراة ويدخل الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلًا منه.

وسيغيب ميسي بذلك عن مباريات برشلونة أمام كلًا من خيتافي وإشبيلية في الدوري الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.