مباراة ليفربول وارسنال تحقق رقما قياسيا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:58 م
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ليفربول يواجهة غريمه ارسنال في مباراة تاريخيىة في دور الـ 16 من مسابقة كأس رابطة المتحرفين الإنجليزية، حيث أسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول ضد ارسنال في الدور السادس عشرة من البطولة.
وتغلب فريق ليفربول بعد تغلبه على ميلتون كينز دونز بهدفين دون رد في الدور الـ 32، بينما اكتسح آرسنال نظيره نوتنجهام فورست بخماسية نظيفة في نفس الدور، ليخوض ليفربول وأرسنال مباراة تاريخية في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وفيما يلي نقدم لكم الرقم القياس الذي سيحققه ليفربول وأرسنال.
مباراة ليفربول وارسنال تحقق رقمًا قياسيًا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ستكون هذه المواجهة الـ 15 التى تجمع بين ليفربول وأرسنال فى بطولة كأس الرابطة، ما يجعلها المواجهة الأكثر لعبا فى تاريخ البطولة، حيث لم يسبق أن التقى فريقان وجهاً لوجه فى مثل هذا العدد من المباريات على مدار تاريخ المسابقة.
ويتجهز فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا لدوري الأضواء خارج ملعبه السبت المقبل الموافق 28 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".
ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 18 نقطة، حصدها من 6 انتصارات متتالية، متفوقًا بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، والذى حقق فوزًا كبيرًا على واتفورد بنتيجة 8 – 0 فى المباراة التى جمعتهما الجولة الماضية على ملعب "الاتحاد".
وتحدث جيمس ميلنر، لاعب ليفربول، عن تأهل "الريدز" لدور الـ16 فى بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث وقال جيمس ميلنر، فى لموقع ليفربول: "يكون من الصعب دائمًا أن تخوض مباراة بمزيج من اللاعبين الشباب واللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، لكن يمكنك مشاهدة أننا لعبنا وفقاً للأسلوب الذى أردناه".
وتبع ميلنر، "كان هناك بعض من انعدام التوازن فى الشوط الثانى ولم نحافظ على الكرة كثيراً، لكن أعتقد أننا قدمنا أداءً قوياً للغاية بشكل عام".
واختمم لاعب ليفربول حديث: "اللاعبون الشباب أظهروا أنهم يريدون التطور، الجميع هنا في الفريق يعمل بجد من أجل أن يكون أفضل، هذا ما يحتاجه اللاعبون الكبار، التنافس على المواقع داخل التشكيل".
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