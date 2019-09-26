البنك الأهلي يعلن عن اسعار فائدة الشهادات الثابته بعد قرار "المركزي"

أعلن البنك الأهلي المصري عن الإبقاء على اسعار الفائدة الحالية على شهادات الادخار ثابتة العائد، بعد قرار البنك المركزي خفض اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1 %





قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، في تصريحات صحفية، إن البنك قرر إبقاء أسعار الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائدة كما هي دون تغيير، و تستمر أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي عند مستوى 14% يصرف عائدها شهريا لمدة 3 سنوات، و14.25% كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.





وكان البنك الأهلي خفض الفائدة على الشهادات ثابتة العائد بنسبة 1% الشهر الماضي، بعد أن خفض المركزي أسعار الفائدة 1.5% في 22 أغسطس.





وخفض البنك المركزي في اجتماعهـا اليـوم الخميس كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب.





كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 13.75٪.



