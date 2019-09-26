"مسام" السعودي ينزع أكثر من 90 ألف لغم حوثي باليمن
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:54 م
Advertisements
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن، "مسام" خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا، منها 23 لغمًا مضادًّا للأفراد، و259 لغمًا مضادًّا للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمال ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90،637 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
هذا وتمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام"، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019م، من انتزاع 2,956 لغمًا منها 9 ألغام مضادة للأفراد، و 350 لغمًا مضادة للدبابات و 2,544 ذخيرة غير متفجرة، و53 عبوة ناسفة.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 87,781 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
ويذكر أن أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام)، الأحد، عن انتزاع 2956 لغما خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2019، كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية المحررة.
وأوضح مدير عام المشروع أسامة القصيبي، في بيان، أن الفرق الهندسية نزعت 350 لغما مضادا للدبابات و9 ألغام مضادة للأفراد و53 عبوة ناسفة و2544 ذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.
وتواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية سياسة الأرض المحروقة، وتدمير البنى التحتية في اليمن، عبر تفخيخ المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية وزرع العبوات الناسفة داخل الأكياس الغذائية والدراجات وغيرهما، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الخسائر في الأرواح.
Advertisements
- "مسام" ينتزع 2,467 لغمًا حوثيًا خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير
- "مسام" يتمكن من انتزاع 1.274 لغما خلال الأسبوع الرابع من فبراير
- انتزاع 1,024 لغم حوثي في الأسبوع الثاني من مايو الجاري
- "مسام" ينتزع 105 ألغام خلال الأسبوع الثاني من يونيو
- "مسام": انتزاع 105 ألغام من مدارس وبيوت باليمن خلال الأسبوع الماضي
- "مسام" ينتزع ألفًا و130 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من يونيو
- "مسام" ينتزع 604 ألغام خلال الأسبوع الرابع من يونيو 2019
- "مسام": نزع 795 لغماً حوثياً خلال الأسبوع الأول من يوليو
- "مسام" ينتزع 901 لغم في الأسبوع الثاني من يوليو الجاري
- "مسام" السعودي ينتزع 1,980 لغمًا باليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر
المزيد عن: مسام انتزاع اليمن السعودية ألغام حوثيةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر