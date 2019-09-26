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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:10 م
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اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.


اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.374 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.102 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.831 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.916  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .


اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

عيار الذهب

48.44$

5.831

 اسعار الذهب عيار 24

44.40$

5.345

سعر الذهب عيار 22

42.39$

5.102

اسعار الذهب عيار 21

36.33$

4.374

اسعار الذهب عيار 18

28.26$

3.402

سعر الذهب عيار 14

24.22$

2.916

سعر الذهب عيار 12

1.507$

181.353

اسعار أوقية الذهب

339.09$

40.820

اسعار جنيه الذهب

48.441$

5.831.273

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة  في الجزائر


عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

اليوم

3.396

4.367

5.094

5.822

25 سبتمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

24 سبتمبر

3.437

4.419

5.155

5.892

23 سبتمبر

3.420

4.398

5.131

5.863

22 سبتمبر

3.420

4.398

5.131

5.863

21 سبتمبر

 

اسعار الذهب اليوم  في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية 

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