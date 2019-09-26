يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.374 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.102 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.831 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.916 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري عيار الذهب 48.44$ 5.831 اسعار الذهب عيار 24 44.40$ 5.345 سعر الذهب عيار 22 42.39$ 5.102 اسعار الذهب عيار 21 36.33$ 4.374 اسعار الذهب عيار 18 28.26$ 3.402 سعر الذهب عيار 14 24.22$ 2.916 سعر الذهب عيار 12 1.507$ 181.353 اسعار أوقية الذهب 339.09$ 40.820 اسعار جنيه الذهب 48.441$ 5.831.273 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر





عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 اليوم 3.396 4.367 5.094 5.822 25 سبتمبر 3.459 4.448 5.189 5.930 24 سبتمبر 3.437 4.419 5.155 5.892 23 سبتمبر 3.420 4.398 5.131 5.863 22 سبتمبر 3.420 4.398 5.131 5.863 21 سبتمبر