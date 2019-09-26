اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.374 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.102 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.831 بـ دينار جزائري .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 2.916 بـ دينار جزائري للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
|
عيار الذهب
|
48.44$
|
5.831
|
اسعار الذهب عيار 24
|
44.40$
|
5.345
|
سعر الذهب عيار 22
|
42.39$
|
5.102
|
اسعار الذهب عيار 21
|
36.33$
|
4.374
|
اسعار الذهب عيار 18
|
28.26$
|
3.402
|
سعر الذهب عيار 14
|
24.22$
|
2.916
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.507$
|
181.353
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.09$
|
40.820
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.441$
|
5.831.273
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار21
|
عيار 24
|
اليوم
|
3.396
|
4.367
|
5.094
|
5.822
|
25 سبتمبر
|
3.459
|
4.448
|
5.189
|
5.930
|
24 سبتمبر
|
3.437
|
4.419
|
5.155
|
5.892
|
23 سبتمبر
|
3.420
|
4.398
|
5.131
|
5.863
|
22 سبتمبر
|
3.420
|
4.398
|
5.131
|
5.863
|
21 سبتمبر
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية