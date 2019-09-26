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السعودية تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:32 م
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السعودية تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير
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قالت المؤسسة العامة للحبوب فى السعودية، اليوم الخميس، إنها تسعى لشراء 1.02 مليون طن من علف الشعير فى مناقصة.

وأضافت المؤسسة أنها تريد تسليم الشعير فى الفترة بين ديسمبر ويناير، وتُغلق المناقصة غدا الجمعة.

وتابعت المؤسسة فى بيان، إن المؤسسة تطلب التوريد على 17 شحنة حجم الواحدة 60 ألف طن، كما 
وتعلن المؤسسة نتائج مناقصات الشراء عادة يوم الاثنين.

وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت شراء 1.5 مليون طن من علف الشعير فى مناقصة عالمية، وكان متوسط سعر الشراء بلغ 228.61 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

أرادت المؤسسة من الموردين العالميين إيصال تلك الكمية من علف الشعير فى يوليو تموز أو أغسطس آب.

وقال تجار إن علف الشعير سيورد من مناشئ متعددة تشمل استراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبى والبحر الأسود.

وفى مناقصة سابقة فى 26 مارس اشترت المؤسسة العامة للحبوب 1.02 مليون طن بمتوسط سعر بلغ 249.23 دولار للطن.
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