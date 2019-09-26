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تسريب صوتي لـ أيمن نور يتحدث حول إمكانية التصالح والعودة لمصر

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 02:21 م
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تسريب صوتي لـ أيمن نور يتحدث حول إمكانية التصالح والعودة لمصر
أيمن نور
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هدى عبدالرازق
 
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، تسريب صوتي للدكتور الهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية يتحدث فيها عن تلقيه رسائل من 4 أطراف منهم شخص أردني حول رغبته في العودة إلى مصر.

وقال "نور"، خلال المقطع الصوتي المسرب، إنه تلقى عدة رسائل من 4 أطراف، منهم نائب أردني لم يلتق به من قبل، وشخص آخر يتبنى فكرة ضرورة العودة إلى مصر، وأن أقوم ببث قناة الشرق من مصر، وهو يضمن أن القناة ستبث من مدينة الإنتاج الإعلامي، وعبر النايل سات، معقبا: "كلام محترم، ويبدو أنه قيادة كبيرة في جهاز أمني كبير من طريقة كلامه".

وأضاف "نور"، "كلام كويس.. ولكن يبقى السؤال هل هذا في إطار مصالحة عامة، أو رؤية شاملة للم الشمل، أم في إطار موقف فردي"، منوها بأنه تلقى رسالة رابعة من قيادة صحفية، وتحدث عن دور الأجهزة في أزمة قناة الشرق، وأن هذه الأزمة كانت يمكن أن تضر به، وهم يمكنهم تحويل هذه الأزمة إلى بطولة.

وتابع: "أنا بحترم كل وجهات النظر، ولكن إذا كانت هذه الأزمات تصنع من خارجنا، فإحنا سيكون عندنا قدر من المرارة، وإذا كنت بتقول نعتذر، فأنا بقول كل اللي أخطأ يعتذر، وكل اللي قال حاجة مش حقيقية وهو يعلم أنها مش حقيقية على سبيل التشويه المفروض يعتذر.. نحن لسنا طرف وحيد في الحكاية".
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