تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق وآخرين بـ"الحزام الأخضر" لـ26 ديسمبر





وأفادت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حامد راشد قيام سليمان بالسماح ببيع 28 فدانًا من أراضي الدولة إلى إحدى شركات الاستصلاح الزراعي بأقل من قيمتها الحقيقية ما أدى لإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، أحالت ملف قضية محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر"، للاستئناف لتحديد دائرة أخرى وذلك لاستشعار هيئه المحكمة الحرج.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري رئيس المحكمة جلسة محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الأسكان الاسبق ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 26 ديسمبر المقبل لتقديم ما يفيد التصالح مع الدولة.صدر القرار برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل.ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال "سمير. ز" رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاث من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها.وكان قد أحال المستشار مصطفى الحسيني "المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا السابق " محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى محكمة الجنايات في قضية الحزام الأخضر بالقاهرة الجديدة.