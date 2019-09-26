الجبلاية تطالب حسام البدري بأمم إفريقيا والتأهل للمونديال

تحدث عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم خلال النؤتمر الصحفي النقام لتقديم الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقوده حسام البدري،قائلاً :" أهدافنا وطلباتنا من الجهاز الجديد الفوز بأمم افريقيا والصعود لكاس العالم .. حسام البدري ليه دعم كامل .. وانا بقول للبدرى والجهاز الفني اطلب لبن العصفور هتلاقيه.

وكشف الجنايني عن أول طلب للبدري بعد التعاقد معه كمدرب، قال :" قام حسام البدري بطلب أن يزور كابتن حسن شحاتة قبل أى شئ الذى أؤكد انه ليس في قائمة المرشحين، كابتن حسن شحاتة صاحب تاريخ عظيم".

وقال الجنايني :" تمنى التوفيق للجهاز الفنى الجديد، بتشرف بالوجود وسط مجموعة تدير المنظومة مجموعة تعمل على مدار ال 24 ساعة وتم تشكيل كل لجان الاتحاد وكان لدينا تحديات مثل عودة الجمهور وبالفعل قدرنا فى نهائي الكاس أن يكون بجمهور وكان التنظيم ممتاز، مبارة السوبر بين الأهلى والزمالك كان تحدي كبير وإستظعنا أن يكون بجمهور وتم بنجاح وكان لا يخفي على أحد أن ملف المنتخب أخذ وقت طويل، الحمدلله المعايير الذى تم بها الإختيار هى من أفضل المعايير الفنية وفى النهاية يتم تكليف كابتن حسام البدري الذى تشرفت بمعرفته في تدريب المنتخب.





ويتكون الجهاز الفني من :

حسام البدري مدير فنى

محمد بركات مدير المنتخب

طارق مصطفي وأحمد أيوب في منصب المدرب العام

سيد معوض مدرب مساعد

أيمن طاهر مدرب حراس





وعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.





وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والذي تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.





وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.