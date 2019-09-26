العراق: جرحى بقصف تركي في إقليم كردستان

أعلنت مصادر مطلعة، إصابة 3 مدنيين بقصف تركي في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس.

وقال شهود عيان، إن "طائرات حربية تركية قصفت مواقع في سفوح جبل قنديل بإقليم كردستان، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة"، وفقاً لما ذكرته "السومرية نيوز".

وأضاف، أن "القصف أدى أيضاً إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة".

واستأنفت القوات التركية قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في يوليو 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.



