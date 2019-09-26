محمد البرعي: استقبال حافل من جنوب السودان لـ"مبادرة علاج مليون أفريقي"

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قال الدكتور محمد البرعي، منسق المبادرة الرئاسية لعلاج "فيروس سي" في أفريقيا، إن مبادرة علاج مليون أفريقي بدأت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الصحة بعلاج مواطني أفريقيا من مرض فيروس سي.



وأشار "البرعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تستهدف علاج مليون أفريقي من مرض فيروس "سي" بدول شرق أفريقيا، موضحًا أنه تم التواصل مع نحو 14 دولة أفريقية للتأكد من مدى جاهزيتهم لاستقبال المبادرة.



وأوضح أنهم بدأوا رسميا العمل الأسبوع الماضي، حيث افتتحوا عيادة في جوبا بجنوب السودان، وكان هناك استقبال حافل للمبادرة بجنوب السودان، حيث هناك فريق طبي مصري يعمل هناك الآن، واستقبل في اليوم الأول نحو 35 مريضا، وتزايد العدد إلى 49 مريضا في اليوم الثاني.



ولفت منسق المبادرة الرئاسية لعلاج فيروس سي، إلى أن نسبة الإصابة بفيروس سي في الدول الأفريقية ليست كبيرة مثل مصر، عدا بعض الدول مثل نيجيريا، ولكن الدول الأفريقية ليس عندها إحصائيات عن طبيعة المرض لديهم مثل مصر.



وأضاف "البرعي"، أنهم يقومون بتدريب كوادر في كل دولة ليستكملوا المسيرة مع شعوبهم، حيث جار الآن تدريب كوادر في جنوب السودان، كما أنهم سيقومون بالتواصل مع الفرق الطبية هناك بعد عوةد الفرق الطبية المصرية لتقديم أي مساعدة لهم إذا احتاج الأمر.

