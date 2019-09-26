طارق الشناوي يكتب: قملة القرش قتلت القرش!!

في عالم البحار تملك سمكة القرش قدرة استثنائية على الافتراس، تغرس أسنانها الحادة في جسد الضحية، إلا أنها بين الحين والآخر تحتاج إلى طبيب أسنان يتولى مسؤولية التنظيف، وهكذا تلعب الطبيعة دورها في حفظ التوازن البيئى، السمكة الصغيرة، والتى يطلقون عليها (قملة القرش)، تتغذى على بقايا الطعام، بينهما اتفاق ضمنى وعقد اجتماعى، أول بنوده السماح بدخول أسراب من تلك الأسماك تأخذ نصيبها من الطعام، لتخرج وهى آمنة، صفقة عادلة بين قوة متناهية الحجم وقملة متناهية الصغر، ولكنهما في النهاية حتى يضمنا العيش يلتزمان بقانون الطبيعة، إلا أن خيال المخرج الكورى الجنوبى بونج جون هو، ذهب بعيدًا، ليسأل ماذا لو قررت القملة التمرد على البقايا وحلمت بأن تأخذ هي نصيب القرش؟.





هذا هو مفتاح الفيلم الذي يحمل اسم (طفيلى)، اقتنص جائزة السعفة بمهرجان (كان) وتمكن بمهارة وذكاء مهرجان (الجونة) من استقطابه، فهو واحد من أفضل أفلام هذا العام، التفاصيل في القراءة الأولى تبدو أقرب للمعادلة الحسابية، أسرة فقيرة خفيفة الظل تتلاعب وتتحايل على كل شىء من أجل الحياة، وتتكون من أربعة أفراد، تقابلها أسرة ثرية تنفق أموالها بسفه وتتكون من أربعة أيضا.





لا يملك الفقراء للتشبث بالحياة سوى العيش على البقايا، وأداء دور (قملة القرش)، الدخول لعالم تلك الأسرة الثرية يبدأ بالتزوير والتحايل، ولا تدرى الأسرة الثرية التي تم احتلالها من قبل هؤلاء بتلك الخديعة التي مارستها الأسرة الفقيرة لإبعاد الفقراء الآخرين الذين كانوا يعملون في المنزل، حيل متعددة تُقدم ببراعة سينمائية.





المخرج يحرص على تقديم هذا التناقض، الذي تعيشه كوريا الجنوبية، ما بين مجتمعات مخملية، وأخرى لا تجد قوت يومها، المنزل الضخم الذي تعيش فيه الأسرة الغنية تقابله الشقة العشوائية المتواضعة، التبول بحرية الذي يمارسه المارة أمام منزل الفقراء يؤكد إحساسهم بالدونية، يتطفلون بسرقة (باسوورد النت) من الجيران، وبتزوير شهادات الخبرة، لا حياة يعيشونها، ولا مستقبل أمامهم، ولهذا نتعاطف معهم نغفر لهم كل أخطائهم الصغيرة. الصورة المضادة لكل ذلك، نتابعها في ذهاب الأسرة الفقيرة للعيش في منزل الأثرياء، بعد أن سافروا في إجازة بضعة أيام، وتأتى اللحظة الحاسمة، عندما تعود مشرفة المنزل القديمة ونكتشف أنها قد تركت زوجها في القبو، ثم الذروة في الانقلاب الدرامى، عند إقامة حفل ضخم، وعلى أفراد الأسرة الفقيرة بث البهجة في النفوس، وتتحول المعالجة الكوميدية إلى قمة التراجيديا، ويسأل ابن الفقراء ابنة الأثرياء، وهو يتابع الحفل من الشرفة، هل أنا أنتمى لهذا العالم؟ وفى لحظة جنون بسبب تراكم الكبت يمارس الأب الفقير القتل للجميع ونتابع الدماء المتناثرة، الفيلم أدان الدولة التي ملأت النفوس بالحقد وتركت الفقراء بلا مأوى.





المخرج أمسك بكل شىء، حتى الفروق في رائحة الأجساد، بين الطبقات، توقف عندها ولعب بها دراميا، فلا توجد معلومة عشوائية.



