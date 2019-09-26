ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الولايات المتحدة تتواصل مع طهران لتأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 09:32 ص
Advertisements
الولايات المتحدة تتواصل مع طهران لتأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين
أمريكا وإيران - أرشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في الجمهورية الإسلامية في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين الخصمين.

 

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (دونالد ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام".

 

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهوداً جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول "إنهم يعرفون أين نحن". وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

 

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية "نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية...نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة".

 

وسحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.

 

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين إيرانيين للتعليق على تصريحات المسؤول.

أعلنت السلطات الإيرانية، استعدادها لتقديم تطمينات وقبول تغييرات بسيطة على الاتفاق النووي، إن عادت واشنطن للاتفاق ورفعت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

 

إدخال تغييرات محدودة على الاتفاق النووي

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران. وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

 

تشديد العقوبات

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كان أكد الثلاثاء أن موقف الولايات المتحدة ثابت وقوي في ملف الأزمة مع إيران، مشددا على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، ومتوعداً إياها بتشديد العقوبات إذا لم تغير سلوكها. وقال ترمب: "فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة".

 

واستطرد قائلاً: النظام الإيراني يرفع شعارات تدعو إلى تدمير أميركا.. وحان الوقت لكي يخطو قادة إيران خطوة إلى الأمام.

 

كما شدد على أن العقوبات على إيران لن ترفع، بل "سيتم تشديدها مادامت تواصل سلوكها العدواني".

 


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: لرئيس الأميركي سجناء أمريكيين تعديلات على الاتفاق النووي تأمين إطلاق سراح سجناء أمريكيين أعمال الجمعية العامة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
19:00
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
تورينو
x
21:00
ميلان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
17:15
التعاون
أبها
-
x
17:15
-
الاتفاق
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
16:00
-
وادي دجلة
إنبي
-
x
20:00
-
طلائع الجيش

DMCA.com Protection Status