حلا شيحة: خضعت لإجراء عملية تجميل بأنفي

كشفت الفنانة حلا شيحة، عن إجرائها عملية تجميل لأنفها خلال الفترة الماضية، معلنة الأسباب التي دفعتها للقيام بمثل هذه الخطوة.

وفي لقاء مع برنامج "Trending" الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، أكدت شيحة أنها أجرت جراحة تجميل بسيطة لأنفها، بعدما أزالت جزءاً من عظامه.

كما أشارت إلى أنها منذ وقت طويل تتمنى أن تقوم بمثل هذه الجراحة، خاصة أنها كانت تشعر بأمر غير مريح.

وردت شيحة، العائدة من اعتزال امتد لسنوات طويلة، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب جلسة تصويرها الأخيرة، التي وصفت بـ"الجريئة"، وهو ما دفعها لإغلاق التعليقات عبر حسابها على "إنستجرام".

ولفتت إلى أن الصور كانت جميلة وبسيطة للغاية ولا يوجد بها ما يجرح العين أو يحمل أمراً جريئاً.

وأضافت أنها تظهر في صورها وملابسها بشكل بسيط للغاية، وللجميع الحرية في تقبل ما يريده أو رفض ما لا يريده.

على صعيد آخر تحضر الفنانة حلا شيحة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي بدأت في التاسع عشر من سبتمبر الجاري، والتي عبرت عن سعادتها بالدعوة لحضور المهرجان وبمشارك أصدقائها من نجوم ونجمات الوسط الفني المدعون إلي المهرجان.





يذكر أن بداية مسيرتها الفنية كانت عام 1997 من خلال مشاركتها بمسلسل "نسر الشرق"، بعد ذلك كانت انطلاقتها الحقيقة من خلال المشاركة في مسلسل "الرجل الآخر" في عام 1999 والذي حقق نجاح كبير وقت عرضه وعرفها الجمهور، وبعدها جاءت فرصتها الأكبر لتقتحم مجال السينما بفيلم "ليه خلتني أحبك" عام 2000 وهو فيلم رومانسي شاركها البطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة مني ذكي والنجم أحمد حلمي، الفيلم من إخراج ساندرا نشأت.





من أشهر أعمال الفنانة حلال شيحة الفيلم السينمائي السلم والثعبان والذي شاركت الفنان هاني سلامة بطولته وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وإيرادات عالية شباك التذاكر، الفيلم من إخراج وتأليف طارق العريان، والموسيقي من تأليف هشام نزيه.