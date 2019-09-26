هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع حقائب مدرسية لأبناء الشهداء في لحج

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، توزيع حقائب مدرسية وكرات قدم على الطلاب ابناء الشهداء في مديرية المسيمير الحواشب بمحافظة لحج.

ودشنت عملية التوزيع بمدرسة الفقيد محمد احمد نجيب الثانوية كبرى المراكز التعليمية في قلب العاصمة المسيمير وشملت جميع الطلاب ابناء شهداء الحرب الأخيرة على الجنوب من ابناء المديرية.

ولاقت هذه الخطوة ارتياح واسع لدى أسر وأهالي الطلاب الذين عبروا عن فرحتهم الخالصة بهذه اللفتة الكريمة التي تترجم حجم العلاقات المتينة وعمق الروابط الأخوية الأزلية الصادقة والوثيقة التي تجمع بين ابناء شعبنا الجنوبي باخوانهم في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

وقام فريق التوزيع التابع للهيئة بتوزيع ( 300 ) سلة غذائية بمعدل ( 24 طن ) مستهدفة ( 1860 ) فرداً من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية.

وتأتي هذه المساعدات تأكيدا للاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للمراكز الصحية لأجل تخفيف معاناة المرضى وتوفير المستلزمات اليومية التي تتطلبها طبيعة الظروف الاستثنائية التي يعيشونها، وتسعى الهيئة بكل جهودها الخيرية للتخفيف من حدة معاناة مرضى وحدة الأورام السرطانية وتوفير المواد التموينية الأساسية لهم.

وعبر عدد من المرضى والعاملين بوحدة علاج الأورام السرطانية عن بالغ شكرهم وأمتنانهم لدولة الإمارات على تلمس أوضاعهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات الإغاثية والخدمية.

يذكر ان عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019م بلغت 30878 سلة غذائية استهدفت 143647 فرداً من الاسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة، بمعدل 1715 طن و920 كيلو.

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إغاثية تحوي مكونات الغذاء الرئيسية للمرضى والعاملين في وحدة علاج الأورام السرطانية بمحافظة شبوة.

من جهته اشاد الأخ عبد الفتاح جمال سعيد قائد الطميري رئيس المجلس الإنتقالي بالمديرية بالدعم السخي والإهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لشريحة شهداء وجرحى الحرب من ابناء المديرية الذين سقطوا ضحية لإرهاب وإجرام ومجازر مليشيا البغي والعدوان الحوثية، مشيراً الى ان مثل هذه المشاريع والأعمال الخيرية هي من تثلج الصدور وعندما تأتي من مثل هذه الدولة المعروفة بأفعالها الخيرية واعمالها الإنسانية والإغاثية التي عمت ارجاء المعمورة تصبح ليست بغريبة، ونحن لايسعنا امام ما يقدمه رجال العون والسخاء وايادي البذل والعطاء في بلد الخير والمحبة والسلام إلا ان نقف أمامهم موقف الإجلال والإكبار الذي قد لا يضاهي حجم تضحياتهم وعطاءاههم الجسام ناحية شعبنا الذي يكن لهم كل مشاعر الود والمحبة، فللإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً منا كل التحايا الطيبة ومعاني الشكر والتقدير والإمتنان والعرفان على كل ما قدمته وستقدمه من مشاريع إنسانية وخيرية.

حضر عملية التوزيع الى جانب الممثلين عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأخوة حاميم محمد سعيد الحوشبي مدير عام المديرية وعبد الفتاح جمال سعيد قائد الطميري رئيس المجلس الإنتقالي بالمديرية واحمد سعيد جهضر مدير أمن المديرية ورامي فاروق اركان قطاع الحزام الأمني وممثل عن مكتب الشهداء والجرحى بالمسيمير وعدد من وجهاء المديرية يتقدمهم الاخ عيسى فضل علي حيدرة احد الشخصيات الإعتبارية المعروفة.