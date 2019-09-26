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وزير الإسكان عن "ممشى أهل مصر": "هيكون أحلى ممشى لأحلى ناس"

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:10 ص
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وزير الإسكان عن ممشى أهل مصر: هيكون أحلى ممشى لأحلى ناس
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الإسكان الموجود في منطقة عين الصيرة يعتبر مرحلة ثانية في التطوير، ضمن مشروع تطوير قلب القاهرة التاريخي كله، ولكن لأن هذه الخطة تحتاج لخطة إنفاق ضخمة جدا، تم وضعها على مراحل.

وأضاف "الجزار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن منطقة عين الصيرة بها فراغات داخلية مناسبة وسيتم تطويرها بطريقة التطوير الداخلي في نفس مكانها، وستكون منطقة للأنشطة الترفيهية والكافيهات، وسوف تتكامل مع أنشطة متحف الحضارة، وستكون بؤرة ثقافية كبيرة لسكان القاهرة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات التطوير داخل القاهرة ليست سكنية رغم أن قيمتها كأرض مرتفعة جدا، ولكن المهم لدى الدولة هو توفير أماكن ترفيهية وثقافية للسكان.

وشدد على أنه سيتم الانتهاء من تطوير بعض الأجزاء في منطقة عين الصيرة خلال ستة أشهر، وفي 30 يونيو عام 2020، سيتم الانتهاء منها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتم بالمشاركة مع وزارة الآثار، وتم دعوة المطورين العقاريين، والمشغلين السياحيين، للمشاركة في عملية التطوير، والكثير منهم أبدوا رغبتهم في الاستثمار في بعض المناطق.

ولفت وزير الإسكان إلى أن مشروع "ممشى أهل مصر"، هو مشروع كبير يشمل منطقة الكورنيش من كوبري إمبابة إلى كوبري 15 مايو، وسيكون نموذج لتطوير كورنيش نهر النيل في كل المحافظات، وسوف يفتخر به كل مواطن مصري، مثل عواصم البحر المتقدم، وسوف يستغرق عامين، معقبا: "هيكون أحلى ممشى لأحلى ناس في مصر".
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