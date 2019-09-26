مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 26 / 9 / 2019 بث مباشر

تقام اليوم الخميس الموافق 26 / 9 / 2019، العديد من المباريات الهامة ويأتي على رأسها مباراتي الدوري المصري بين حرس الحدود ضد وادي دجلة، وإنبي أمام طلائع الجيش، ومباراة إشبيلية وإيبار في الدوري الإسباني، وتورنو ضد ميلان في الدوري الإيطالي، والهلال أمام التعاون في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الثانية"

حرس الحدود x وادي دجلة، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





إنبي x طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة السادسة"

إيبار x إشبيلية، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





سيلتا فيجو x إسبانيول، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ريال سوسيداد x ديبورتيفو ألافيس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الخامسة"

تورينو x ميلان، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الخامسة"

أبها x الأتفاق، تقام المباراة في تمام 5:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.





الهلال x التعاون، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الثانية"

الظفرة x بني ياس، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.





إتحاد كلباء x الشارقة، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوق

يت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





الوصل x العين، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.





عجمان x النصر، تقام المباراة في تمام 7:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري "الجولة الخامسة"

أم صلال x الكرة، تقام المباراة في تمام 3:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.





الشحانية x الدحيل، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس.





مواعيد مباريات اليوم في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "إياب دور الـ32"

الاتحاد السكندري x العربي الكويتي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 1.



