"الفجر" تنشر أسماء مصابي حادت تصادم ديرمواس بالمنيا





ممدوح علي رمضان، نقاش، مقيم بمنطقة امبابة، مصاب بجرح في القدم الأيمن، 8 سم، موسي عطية احمد 33 عاما، نقاش، مقيم بمنطقة إمبابة، مصاب بجرح قطعي بالرأس 3 سم، صبري بيومي محمد، 54 عاما، مقيم إمبابة، فران، مصاب، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد، حسين حسن ذكي، 38 عاما، مقيم بمركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، حاصل على دبلوم، مصاب باشتباة كسر بالساق الأيمن.





أحمد ناجي أحمد، 27 عاما، عامل، مقيم بمركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، مصاب بكسر مضعف بالكوع الأيمن، أحمد خليل عبد الرازق، 20 عاما، عامل، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، كامل أحمد سيد، 70 عاما، مقيم بمركز منفلوط، بدون عمل، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لقسم شرطة ملوي يفيد بوصول مصابين جراء حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص والآخري ربع نقل "توك توك"، أسفر الحادث عن إصابة 12 شخص، وانتقلت سيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي العام، لتلقي الرعاية الطبية.

حصلت "الفجر" علي أسماء مصابي حادث التصادم الذي وقع أمام قرية حزام التابعة إداريا لمركز ديرمواس، الواقع جنوبي المنيا، وطبيعة الاصابات التي خلفها الحادث نتيجة تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل "توك توك" والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا، وتم نقلهم الي مستشفي ملوي العام.المصابون هم: هشام سيد فتحي، 18 عاما، مقيم بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، مصاب باشتباة كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي باليد اليمني 5 سم، أحمد مختار منصور، 16 عاما، مقيم بمركز منفلوط، التابع لمحافظة أسيوط، مصاب ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، مصطفي حمادة أحمد، 27 عاما، بدون عمل، مقيم بمركز منفلوط التابعة لمحافظة أسيوط، مصاب بجرح متهتك بالزراع الأيمن 4 سم، واشتباة كسر بالقدم، منصور صبرة سيد، 44 عاما، صحفي بجريدة الوطن، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن 10 سم، واشتباة كسر بالقدم الايسر، جمال فاروق أنور، 55 عاما، مقيم بمركز ملوي بالمنيا، مصاب بإشتباة كسر بالكتف الأيسر، واشتباة كسر بالحوض.