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رئيس لجنة المسابقات يتوعد الأندية بعقوبات مشددة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 08:25 ص
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رئيس لجنة المسابقات يتوعد الأندية بعقوبات مشددة
لجنة المسابقات
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محمد جمال
 
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أكد حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة قامت بمراجعة جميع مباريات الإسبوع الأول من أجل الوقوف على الأخطاء ومعالجتها.

وتوعد الزناتى الأندية بعقوبات مشددة فى حال التأخر خلال بدء المباريات أو بدء الشوط الثانى ونزول اللاعبين والأجهزة الفتية فى وقت متأخر.

وقال حسام الزناتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "راجعنا جميع مباريات الاسبوع الاول للوقوف على الاخطاء. تأخُر بدء المباريات ظاهرة متكررة يجب معالجتها.

وأضاف :" معدل التأخر، خاصة في الشوط الثاني، تعدى الدقيقتين ووصل في احدى المباريات ل٤ دقائق ٣٦ ثانية. سنبدأ في فرض عقوبات مشددة اعتباراً من الاسبوع الثاني على اي فريق يتسبب في تأخير مباراة ".

ويعرض الفجر الرياضي مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصري :

الخميس 26 سبتمبر 2019

حرس الحدود ووادي دجلة

انبي وطلائع الجيش

الجمعة 27 سبتمبر 2019

اف سي مصر وأسوان

السبت 28 سبتمبر  2019

المقاولون العرب وسموحة

الثلاثاء 1 أكتوبر

الاتحاد السكندري ووادي دجلة

الأربعاء 2 أكتوبر

الإسماعيلي والمصري

الأهلي والانتاج الحربي

الخميس 3 أكتوبر

طنطا وبيراميدز

الزمالك ومصر المقاصة

الجمعه 4 أكتوبر

سموحه وإنبي.
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