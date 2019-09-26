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وزير الإسكان: مشروعات الإسكان المتميز بها هامش ربح (فيديو)

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 04:50 ص
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وزير الإسكان: مشروعات الإسكان المتميز بها هامش ربح (فيديو)
صورة من اللقاء
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نعيم يوسف
 
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشاريع الإسكان المتميز بها هامش ربح، حيث أنها تتراوح بين 400 ألف جنيه إلى 800 ألف جنيه، على حسب المساحة والمكان الجغرافي المقام بها المشروع.

وأضاف "الجزار"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هذه المشروعات تكون موجودة في مناطق ذات قيمة، ولذلك يكون سعرها مختلفا عن الإسكان الاجتماعي.

وعن انتقال المواطنين من الأماكن العشوائية إلى مساكن مؤقتة، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة لا تنقل أحد إلا وفي يده عقد مكان جديد، بالإضافة إلى إعطائه القيمة الإيجارية لمدة ثلاثة سنوات وليس سنة تلو الأخرى.

وشدد على أن تطوير المناطق العشوائية تتكلف مبالغ كبيرة، لافتا إلى أن كثير من أحياء مصر كانت مثل "تل العقارب"، وكان محط هذه الأماكن يتقزز منها، ولكن بعد نجاح تجربة تحويل منطقة تل العقارب إلى "روضة السيدة"، أصبح سكان المناطق الأخرى يرغبون في تطويرها.

ولفت إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعي ييتم إنشاء شركات لإدارتها خاصة بها، موضحا أن هذه الإدارات تكون منفصلة عن إدارات الأحياء الحالية.

وكشف أنه في نهاية العام الجاري سيتم الانتهاء من تطوير منطقة "ارض الخيالة"، وسيتم تسليم الوحدات السكنية للسكان وستكون كاملة الفرش أيضا.
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