الجنايني يقرر حضور مؤتمر البدري ويسلمه قميص المنتخب

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قرر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم حضور المؤتمر الصحفي الذى سيقام اليوم الخميس لتقديم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر حسام البدري وجهازه المعاون من أجل أن يقوم بتسليم قميص منتخب مصر للمدرب الجديد حسام البدري والحديث حول الفترة المقبلة للمنتخب الوطنى.



وسيلقي الجنايني كلمة خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن دعم منتخب مصر خلال الفترة المقبلة الذى سيبدأ مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون خلال الفترة المقبلة عندما يواجه منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر.



وعقد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية عدة إجتماعات مع الجهاز المعاون للمنتخب الوطنى لتحديد الإختصاصات لكل فرد في الجهاز المعاون ولوضع خطة الفترة المقبلة في قيادة منتخب مصر الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.



وعقد حسام البدري جلسة مطولة مع محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق والذي تم الإستقرار على تواجده كمدير للمنتخب ضمن الجهاز الجديد للفراعنة وتم الإتفاق بين البدري وبركات علي تحديد الإحتصاصات وخطة الفترة القادمة للمنتخب الذى يستعد لإقامة معسكره الأول في أكتوبر المقبل.



وإجتمع أيضاً حسام البدري بجهازه الجديد وهم طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر من أجل الحديث عن الإختصاصات لكل فرد داخل الجهاز المعاون خاصة بعد تواجد ثلاث مدربين معاونين له داخل الجهاز الفنى الذى سيتم الإعلان عنه رسمياً اليوم الأربعاء وعقد مؤتمر صحفي يوم الخميس القادم في أحد فنادق القاهرة للكشف رسمياً عن الجهاز وللحديث حول الفترة القادمة.