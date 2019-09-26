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250 مليون إسترليني.. توتنهام يجعل "هاري كين" الأغلي في العالم

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 03:02 ص
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250 مليون إسترليني.. توتنهام يجعل هاري كين الأغلي في العالم
هاري كين
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السيد على
 
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وضع رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي سعرًا خيالي للتخلي عن خدمات اللاعب هاري كين من أجل منع الأندية المهتمة بضمه من التقدم بأي عرض للظفر بخدماته.

 وكان قد ارتبط اللاعب الإنجليزي أكثر من مرة بإمكانية الرحيل عن السبيرز والانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد. ورغم تجديد عقد هاري كين في العام الماضي، وأصبح ساريًا حتى عام 2024، إلا أن إدارة توتنهام تخشى إمكانية رحيله بسبب سوء أداء الفريق هذا الموسم.

 ويقبع توتنهام حاليًا في المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط فقط بعد مرور 6 جولات. وخرج الديوك كذلك بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية من دور الـ32 بعد هزيمتهم المفاجئة أمس الأول أمام فريق كوليشستر.

 ونشرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن مسئولي توتنهام يخشون أن تدفع تلك النتائج السلبية هاري كين إلى التفكير جديًا في خطوة الرحيل عن الفريق. 

 وقالت الصحيقة أن دانييل ليفي قرر تحديد القيمة المالية لكين بـ250 مليون جنيه إسترليني. وأضافت في تقريرها المنشور، أن ليفي يعلم جيدًا أن مثل ذلك السعر سيمثل رادعًا لأي نادِ يفكر في ضم هاري كين مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.  

وإختتمت أن رئيس توتنهام حريص بشدة على الاحتفاظ بخدمات هاري كين في صفوف الفريق حتى إذا فشلوا في الفوز بأي بطولة في الموسم الحالي.
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