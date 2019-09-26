طلعت يوسف: الأداء الرجولي مفتاح الإتحاد لعبور العربى الكويتى





وأوضح طلعت يوسف فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة، أن الأحداث التى تسبق اللقاء وإن كانت صعبة إلا أنه يثق فى اللاعبين بتقديرهم للمسئولية رغم التعب وعدم الحصول على القدر الكافى من الراحة.





وعن الاستعداد بضربات الجزاء فى نهاية التدريب، أوضح أنه يعمل حساب أى شىء متوقع خلال اللقاء ولكنه يمتلك الثقة فى إنهاء المباراة لصالحه فى الوقت الأصلى.





وضم طلعت يوسف 20 لاعبا لمعسكر الفريق وانتظم رزاق سيسيه وأحمد رفعت فى معسكر الفريق. ويواجه الاتحاد السكندرى نظيره العربى الكويتى اليوم الخميس، فى دور الـ 32 بالبطولة العربية.

قال طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إن لقاء اليوم أمام العربى الكويتى صعب للغاية وأن نتيجه الفوز بهدف فى لقاء الذهاب هى أصعب نتيجة، وأنه شدد على اللاعبين بضرورة الأداء الرجولى والتحلى بالروح القتالية لتخطى هذا الدور.