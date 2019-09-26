طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة تتراوح بين 32 إلى 34 درجة مئوية.





كما تقل الرؤية في الشبورة المائية حتى التاسعة صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-





الصغرى العظمى





القاهرة 21 34





شبين الكوم 21 34





طنطا 20 33





دمنهور 19 32





الإسكندرية 18 29





بلطيم 18 29





مطروح 20 28





السلوم 20 29





سيوة 18 33





بورسعيد 23 30





دمياط 22 29





الزقازيق 20 34





الاسماعيلية 20 34





السويس 21 34





العريش 20 30





رفح 20 30





رأس سدر 20 34





نخل 15 33





نويبع 26 33





طابا 24 31





كاترين 15 32





الطور 25 32





شرم الشيخ 26 35





الغردقة 23 35





مرسى علم 26 34





الفيوم 21 35





بنى سويف 21 36





المنيا 19 36





أسيوط 21 36





سوهاج 22 37





قنا 23 38





الأقصر 24 38





أسوان 25 39





أبوسمبل 25 39





الوادى الجديد 23 40





شلاتين 27 36





ابو رماد 28 36





حلايب 29 33





رأس حدربة 29 33





أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:





الصغرى العظمى





مكة المكرمة 30 44





المدينة 27 43





الرياض 25 40





المنامة 31 37





أبوظبى 31 38





الدوحة 30 36





الكويت 23 43





دمشق 15 34





بيروت 25 29





عمان 17 32





القدس 18 28





غزة 21 29





بغداد 23 43





مسقط 28 31





صنعاء 12 26





الخرطوم 28 40





طرابلس 22 30





تونس 20 29





الجزائر 18 26





الرباط 15 27





نواكشوط 25 31





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى





أنقرة 10 25





اسطنبول 18 25





اسلام اباد 23 32





نيودلهى 25 32





جاكرتا 24 34





بكين 15 29





كوالالمبور 24 32





طوكيو 18 27





أثينا 19 27





روما 14 26





باريس 15 21





مدريد 13 27





برلين 13 21





لندن 13 18





مونتريال 09 19





موسكو 02 11





نيويورك 17 28





واشنطن 16 32



