خبيير إعلام: 72% من الأخبار على مواقع التواصل "مزيفة" (فيديو)



وأضاف في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن مصر شهدت الفترة الماضية مشروعات وإنجازات كبرى، ولكنه لا يترجم في الإعلام بسبب وجود قصور في التغطية الإعلامية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار في 32 مرة إلى وجود مشكلة في الإعلام.



وتابع رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن المشكلة الأساسية في الإعلام أننا نمارس الإعلام في عام 2019، بنفس أسلوب عام 1919، ولم نتغير كثيرًا.



وشدد على أن كلمة "الإعلام التقليدي"، و"غير التقليدي"، موجودة منذ ظهور الصحافة، ولكن في الفترة الأخيرة ظهر ما يعرف بـ"إعلام الدمج"، والذي يتم فيه دمج الوسائل الإعلامية المختلفة، مشيرا إلى أن 72% من الأخبار التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعية مزيفة، أي أن كل 10 أخبار هناك 7 مشكوك في صحتها، والباقي يمكن الحديث فيه عن المهنية والجودة.



الجدير بالذكر أن مصر تتعرض في الفترة الأخيرة إلى حملة شرسة من الشائعات، ويقوم المركز الإعلامي لمركز الوزراء، بالرد باستمرار عليها في بيانات خاصة بالرد على الشائعات التي ييتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.



قال أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإعلام له دور كبير في مواجهة الشائعات، مشددًا على أن إصلاح الإعلام يجب أن ييكون مقدم على إصلاح الأحوال السياسية والاقتصادية.