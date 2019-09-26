أقارب محمد ناصر يكشفون حقيقته: "بتاع كباريهات وياخد بالجزمة" (فيديو)

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أذاعت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مصورًا، لأقارب وجيران الإرهابي الهارب محمد الناصر، حيث كشف بعضهم سوء سلوكه الأخلاقي، وسعيه وراء المال مقابل ترويج الأكاذيب والادعاءات على الدولة المصرية.



وقال محمد طارق على، شقيق محمد الناصر إن الإعلامي الإخواني حصل على 50% في الثانوية العامة، وجامعة المنيا في ذلك الوقت فتحت قسم جديد في كلية الفنون الجميلة وهو النحت، ثم التحق به لعدم وجود من يريد هذا القسم، مشيرا إلى أن أخيه لا علاقة له بجماعة الإخوان الإرهابية أو أى جماعة وكان يحب السهرات، متابعا: "ده كان بيحب الكازينوهات في مصر".



وأضاف:" نحن 6 أشقاء أسامينا كلها مركبة، وكلنا اسمنا محمد، وكلنا أشقاء يفرق بين الأخ وشقيقه عام واحد، ومحمد ناصر ترتيبه الثالث فى الأشقاء"، لافتا إلى أن "ناصر" أثناء ثورة 25 يناير لم يكن يفعل شىء، وكان يجلس في المنزل.



ولفت إلى أن "ناصر" ذهب في إحدى المرات إلى قريتهم فى بنى سويف، وأخذ أبناءه ولم يعد مرة ثانية، ثم انقطعت الصلة بينهم وبينه، مضيفًا:" لا نريد التواصل معه مرة ثانية لأن ما فعله ليس صحيحا لأنه يهدم فى مصر".



وتابع شقيق الإعلامي الإخواني:" أخويه عايز الدم، ولن نقبل بدفنه فى مصر، لأنه خائن وإرهابي والمفروض ينضرب بالجزمة، ومن حسن حظى إنى عاصرت عهد الرئيس السيسى، وبعد فترة هنعرف كلنا البلد كانت رايحة فين، والسيسي عمل ايه".



من جانبه، قال أحد جيرانه: "محمد ناصر اختفى عقب الثورة وفجأة وجدناه على قنوات الإخوان الإرهابية يسب في المواطنين ومصر"، مضيفا: "ناصر ومعتز مطر قاعدين فى الخارج واكلين شاربين وقاعدين فى التكييفات وبياخدوا بالدولارات ".

