أديب يعرض صورًا للمحرضين على التظاهر: "عندنا منتخب العالم للجواسيس"
الخميس 26/سبتمبر/2019 - 01:13 ص
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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن مجموعة من العناصر الأجنبية التي دخلت مصر خلال الفترة الأخير لحشد المظاهرات ضد الدولة المصرية.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن من العناصر التي تم القبض عليها، وليد عبد الرحمن، سوداني الجنسية، ودوره كان العمل على الرصد والحشد لمظاهرات ضد الدولة المصرية، حيث كان ملكفا بالإقامة بالقرب من ميدان التحرير.
وأضاف "أديب"، أنه تم القبض على علي شعبان الخريبي، فلسطيني الجنسية، ودوره تجنيد الشبب للتظاهر والقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة، كما تم القبض على المصريين سعيد محمد عادل، وأحمد محمد عبد الفتاح، وكان دورهم توزيع الأموال، والحشد لمظاهرات ضد الدولة المصرية، وتم القبض أيضا على ماهر عبد السميع تونسي الجنسية وكان مكلفا من جماعة الإخوان بالقيام بعمليات الحشد والتحريض ضد الادولة المصرية.
وعقب "أديب"، "إحنا عندنا منتخب العالم للجواسيس"، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم يتم استهدافها من قبل 20 قناة، مؤكدا أن قوة الجهاز الأمني هو السبب في القبض على هؤلاء الأفراد، مضيفا: "أنتم عايزين مننا إيه، لو عملتم اللي بتعملوه معانا مع إسرائيل كان زمانكم استردتوا الأرض".
ولفت إلى أنه حتى لو هناك اختلافات فيمكن حلها بالحوار والنقاش، وليس هدم البلد، حيث لن يستفيد أحد عندما يتم اسقاط الدولة، وسيكون أمامنا ليس أقل من 6 سنوات حتى نقف على أقدامنا من جديد.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن من العناصر التي تم القبض عليها، وليد عبد الرحمن، سوداني الجنسية، ودوره كان العمل على الرصد والحشد لمظاهرات ضد الدولة المصرية، حيث كان ملكفا بالإقامة بالقرب من ميدان التحرير.
وأضاف "أديب"، أنه تم القبض على علي شعبان الخريبي، فلسطيني الجنسية، ودوره تجنيد الشبب للتظاهر والقيام بأعمال تخريبية ضد مؤسسات الدولة، كما تم القبض على المصريين سعيد محمد عادل، وأحمد محمد عبد الفتاح، وكان دورهم توزيع الأموال، والحشد لمظاهرات ضد الدولة المصرية، وتم القبض أيضا على ماهر عبد السميع تونسي الجنسية وكان مكلفا من جماعة الإخوان بالقيام بعمليات الحشد والتحريض ضد الادولة المصرية.
وعقب "أديب"، "إحنا عندنا منتخب العالم للجواسيس"، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم يتم استهدافها من قبل 20 قناة، مؤكدا أن قوة الجهاز الأمني هو السبب في القبض على هؤلاء الأفراد، مضيفا: "أنتم عايزين مننا إيه، لو عملتم اللي بتعملوه معانا مع إسرائيل كان زمانكم استردتوا الأرض".
ولفت إلى أنه حتى لو هناك اختلافات فيمكن حلها بالحوار والنقاش، وليس هدم البلد، حيث لن يستفيد أحد عندما يتم اسقاط الدولة، وسيكون أمامنا ليس أقل من 6 سنوات حتى نقف على أقدامنا من جديد.
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