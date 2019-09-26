وزير الإسكان يكشف موعد إعلان مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان لها دور تنموي كبير، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تضع أهداف تم قياسها بأرقام لتنفيذ خططها.وتابع "الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء: "بدأنا من منطلق الوقت الراهن عندما بدأنا نعمل في عام 2014"، موضحًا أنه في عام 2014 كان معدل التضخم في أعلى مستوياته، بالإضافة إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة، مضيفًا أنه كان هناك أكبر معدلات للعمليات الإرهابية في عام 2014، حيث وصلت إلى 356 عملية إرهابية في العام.وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه كان يجب أن يتحركوا لمواجهة كافة الأرقام والمحركات السلبية في المجتمع، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان وضعت خطط قيد التنفيذ، وعملت على مجموعة كبيرة من المشروعات التنموية.ولفت "الجزار"، إلى أن ظاهرة العشوائيات ظاهرة عالمية، ولكن شكلها في مصر مختلف، موضحًا أن العشوائيات غير الآمنة كانت بحاجة إلى تدخل سريع، وبعدها المناطق العشوائية غير المخططة تحتاج إلى تدخل الحكومة.وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "لدينا 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتطويرها بتكلفة 31 مليار جنيه".وأشار "الجزار"، إلى أنه بنهاية ديسمبر عام 2019، سيصلوا إلى 197 ألف و800 وحدة، وسيتم ترحيل عدد الوحدات المتبقية، لافتًا إلى أنهم سينتهوا في 30 يونيو 2020، موضحًا أنهم كانوا يعملون على الانتهاء من المناطق داهمة الخطورة في عام 2019.