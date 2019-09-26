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فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو مزقت مشروع الشرق الأوسط الكبير

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
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فريدة الشوباشي: ثورة 30 يونيو مزقت مشروع الشرق الأوسط الكبير
أرشيفية
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كساب أحمد
 
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قالت الكاتبة فريد الشوباشي، إن مصر هي الأمل بالنسبة للكثير من دول العالم الثالث، لافتة إلى أن القاهرة الآن تعيش أفضل مراحلها، أو في بداية الانطلاق نحو النهضة، معقبة: "مصر بترمم كل البلاوي اللي حصلت السنوات الماضية".

وتابعت "الشوباشي"، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن مصر أفشلت ومزقت ما يُسمي بمشروع الشرق الاوسط الكبير الذي يسعى لتقسيم دول المنطقة من خلال ثورة الشعب في 30-6، معقبة: "مصر مستهدفة لكنها قوية "

ولفتت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف مصر اليوم بصورة أكبر من السابق، لافتة إلى أن الشعب لم يستجيب لدعوات الإخوان للتظاهر، لأن يعلم أن الإخوان جماعة إرهابية ومتطرفة تسعى لتدمير مصر مثلما حدث في سوريا، متابعة: "الإخوان مش عايزة تبني عايز تدمر بس".

وأشارت إلى أن الرئيس التركي رجب طبيب أردوغان جن جنونه عندما قامت ثورة 30-6، لأنه كان يريد أنم تصبح مصر جزء مما يسمى بالخلافة العثمانية.

وفي إطار الحملة الإعلامية التي تستهدف الدولة المصرية، قامت فضائية "الجزيرة" بنشر فيديوهات مزيفة حول وجود مظاهرات في ميدان التحرير، ومحافظة السويس، وبعدما كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي زيف وفبركة هذه الفيديوهات، قامت "الجزيرة" بالاعتذار عن هذا الأمر، متحججة بأنه هذه الفيديوهات كانت متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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