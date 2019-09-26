بعد أن فضحتها اكسترا نيوز.. "الجزيرة" تتابع القناة على الهواء





عرضت الإعلامي مروج إبراهيم، لحظة بث قناة "الجزيرة" إرسال قناة "اكسترا نيوز" على الهواء بعد أن قامت الأخيرة بكشف تزييف القناة القطرية للحقائق حول الوضع في مصر.وقالت "إبراهيم"، خلال تقديمها برنامج "الآن"، مساء الأربعاء إن ما تفعله "الجزيرة" هو حالة من التربص الشديد لبلادنا مصر، مضيفة: "معندهاش غيرنا.. فاكرين أنهم يقدروا يرده على كلامنا".وأضافت الإعلامية أن معظم القنوات الإرهابية تبث إرسالها من تركيا التي تعادي الدولة المصرية من أجل مصالحها.من جانبها، سخرت الكاتبة أميرة بهي الدين، ضيفة برنامج "الأن" من الموقف قائلة: "هذه القناة ليس لديها أى أخبار في الكوكب سوى مصر.. وإحنا لسه برده على الهواء في الجزيرة ".وأضافت أن القنوات التابعة للتنظيم الإرهابي والتي تحرض على العنف ضد قوات الشرطة إرسالها من تركيا، مستشهدة بقول إعلامي إخواني حينما وجه رسالة لزوجات الضباط قائلًا: "يا مرات الضابط أعرفي أن زوجك هيتقتل".ونوهت الكاتبة الصحفية إلى أن جميع أعضاء الجماعة الإرهابية يعيشون في تركيا مثل أيمن نور، وعلى بطيخ، وغيرهم، معقبة: " إحنا بنقول مفيش ثورة مصر والشوارع فاضية عايزين تكدبوا ايه!! ما الكاميرات موضحة كل حاجه في الشوارع!.. فين الثورة!.. هي سرية ولا فوتوشوب؟".الجدير بالذكر أن مصر تتعرض لحرب شائعات والأكاذيب الفترة الأخيرة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، ومموليها دولتي قطر وتركيا، حيث وجهت قنواتها المشبوهة ومنصات السوشيال ميديا لترويج الأكاذيب والادعاءات على الدولة المصرية.