مفاجأة.. مستند خطير يثبت خيانة حسن نافعة للوطن (فيديو)

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عرض الإعلامى وائل الإبراشى، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأربعاء، تأشيرة الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إلى قطر، تثبت أنه في مهمة رسمية.



وقال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أي تأشيرة يتم الحصول عليها من السفارة القطرية، لكن تأشيرة حسن نافعة جاءت من وزارة الداخلية القطرية، معقبًا: "احنا بنحاكم محمد مرسي في قضية التخابر لأن كل مسندات الدولة ذهبت لقناة الجزيرة، الإخوان لا يفهمون معنى السيادة".



وتابع أن حسن نافعة ليس معارضًا سياسيًا، ولكنه موظف رسمي لدى التنظيم الدولي للإخوان، والمخابرات القطرية والتركية، معقبًا: "كل مداخلات حسن نافعة على الجزيرة تستهدف مصر، إذا كان هذا موقفك أهلًا وسهلًا، لكن إذا حصلت على أموال مقابل موقفك، فهذا خيانة".



وأشار إلى أن "نافعة" قام بسب الجيش المصري على فضائية الجزيرة، دون أن يتعرض من قريب أو من بعيد للقواعد الأمريكية في الدوحة، موجهًا حديثة لحسن نافعة: "طب قول كلميتن إن مفيش جيش قطري، وأن القواعد الأمريكية في الدوحة يُقتل منها العرب والمسلمين في كل مكان، بتتكلم عن الحرية والديمقراطية في مصر، في دولة لا يوجد فيها أي مجلس منتخب".



وأضاف أن فضائية الجزيرة ليست وسيلة إعلامية، ولكنها منصة للإرهاب والفوضى في العالم العربي، وتركز بشكل واضح جدًا مع مصر، وهذا الأمر واضح للجميع، مشيرًا إلى أن التسريبات التي قام بإذاعتها عن الدكتور حسن نافعة التي كانت يقايض الإخوان على مواقفه في مقابل الحصول على أموال، تهدف لتوعية الشعب المصري.

