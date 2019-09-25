مواجهات نارية للمحترفين المصريين في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية





أوقعت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية لاعبي منتخبنا الوطني في مواجهات نارية حيث يلاقي مهاجم منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول نظيره فريق أرسنال علي ملعب انفيلد الدولي وذالك بعد أن تأهل علي حساب نادي كينز دونز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





وأوقعت القرعة لاعبا منتبخنا الوطني محمود حسن تريزجيه وأحمد المحمدي مع فريقهم أستون فيلا في مواجهة قوية أمام ولفرهامبتون في ديربي مدينة برمنجهام وذالك بعد أن تأهل أستون فيلا علي حساب نادي برايتون حيث فاز عليه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





بينما أوقعت القرعة حامل اللقب نادي مانشستر سيتي في مواجهة سهلة علي أرضه أمام ساوثهامتون وفي مواجهة نارية أخرى اصطدم نادي مانشستر يونايتد بنظيره فريق تشيلسي ونادى إيفرتون في مواجهة واتفورد وبريتن ألبيون في مواجهة قوية أمام ليستر سيتي وسندرلاند في مواجهة كولشيستر يونايتد.





ومن المقرر أن تقام هذه المباريات بعد انتهاء التوقف الدولي المقبل لشهر أكتوبر.