أديب: "أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك حالة اختلاف كبير في وعي المواطنين على السوشيال ميديا، معقبا: "في حالة عجباني.. أنا ابن مصر أنا ضد الكسر، أنا فرحان بيكم".



ووجه "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، رسالة إلى الشعب المصري، "متخافوش من حاجة.. لأول مرة أشوف السوشيال ميديا منورة، في حالة من اللا مبالاة الذكية"، مؤكدًا أن مصر تخوض امتحان صعب في دولة سيرة المظاهرات تصيبها بالأرتيكريا.



وأشار "أديب"، إلى أن المصريين رصدوا أنهم يتعرضون لمؤامرة جديدة، وكل ما حدث في مصر الأيام الماضية مجرد امتحان، و"مفيش حلاوة من غير نار، وعشان الورد ينسقي العليق"، وكثير من الدول تتعرض لهذا الامتحان منهم الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، مطالبا المصريين أن يقضوا يوم الجمعة القادم بدون قلق، أو توتر.



هذا وقد نجح الإعلامي عمرو أديب، في الرد على كثير من أكاذيب الإخوان منها فتح ملف صيدليات 19011ـ، وملف استراحة المعمورة، فضلا على أنهم عرض ببرنامجه رسائل صوتية لقيادات إخوانية هاربة عن تخطيطهم لما سينفذوه الفترة المقبلة.



هذا ويذاع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، من الجمعة إلى الإثنين في العاشرة مساءا، ويناقش فيه مختلف القضايا والموضوعات من سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية.