ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. جينيرسون فوت يرفض نقل مباراة الزمالك لبرج العرب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:20 م
Advertisements
عاجل.. جينيرسون فوت يرفض نقل مباراة الزمالك لبرج العرب
الزمالك
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

رفض نادي جينيرسون فوت السنغالي نقل مباراتهم ضد الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى ستاد برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال افريقيا.

ووصلت بعثة النادي السنغالي في الواحدة والنصف فجر اليوم للقاهرة ويقيموا حاليا بأحد الفنادق في مدينة نصر، ورفضوا السفر للاسكندرية متمسكين بخوض المباراة في القاهرة.

وأكد مسئولو النادي السنغالي لادارة الزمالك أن الخطاب الذي وصل إليهم من الكاف يتضمن خوض المباراة يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت.

وفوض الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم لانهاء الأمر ومخاطبة الكاف للحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: الزمالك اليوم الزمالك اخبار الزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
0
x
19:00
2
أتلتيك مدريد
ليجانيس
1
x
19:00
1
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
3
x
20:00
3
خيتافي
ريال مدريد
2
x
21:00
0
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
0
x
19:00
2
أتلانتا
انتر ميلان
1
x
21:00
0
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
0
x
20:45
2
ليفربول
تشيلسي
7
x
20:45
1
جرمسبي
مانشستر يونايتد
1
x
20:45
1
روشديل
برايتون
0
x
20:45
2
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
1
x
19:00
0
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
0
x
21:00
1
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status