عاجل.. جينيرسون فوت يرفض نقل مباراة الزمالك لبرج العرب
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:20 م
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رفض نادي جينيرسون فوت السنغالي نقل مباراتهم ضد الزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى ستاد برج العرب بالاسكندرية في إياب دور الـ٣٢ بدوري أبطال افريقيا.
ووصلت بعثة النادي السنغالي في الواحدة والنصف فجر اليوم للقاهرة ويقيموا حاليا بأحد الفنادق في مدينة نصر، ورفضوا السفر للاسكندرية متمسكين بخوض المباراة في القاهرة.
وأكد مسئولو النادي السنغالي لادارة الزمالك أن الخطاب الذي وصل إليهم من الكاف يتضمن خوض المباراة يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت.
وفوض الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم لانهاء الأمر ومخاطبة الكاف للحصول على موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
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