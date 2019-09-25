أخبار برشلونة: الكشف عن حجم إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية وفالفيردي يستقر على تشكيل البرسا بدون ميسي وصدمة كبري

شهد برشلونة اليوم الموافق الإثنين 25 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها غياب نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباريات الفريق القبلة بسبب الإصابة. وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم :





- صدمة موجعة لبرشلونة بسبب ميسي

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء عل آخر تطورات إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة وغيابه عن المباريات المقبلة وذلك عقب خروجه بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال بالأمس في الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز البرسا بهدفين مقابل هدف.

وذكر راديو كتالونيا راك 1 أنه بات من المؤكد غياب البرغوق الأرجنتيني عن مواجهة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني أمام خيتافي كما أصبحت مشاركته أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا أيضًا محل شك.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خرج بين شوطي مباراة برشلونة وفياريال أمس والتي انتهت بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف ونجح خلالها في صناعة هدف للفرنسي أنطوان جريزمان في المباراة التي احتضنها ملعب كامب نو الثلاثاء، حيث بدأ ميسي المباراة أساسيًا لأول مرة مع برشلونة هذا الموسم قبل أن يخرج بين الشوطين مما أثار قلق المشجعين من غياب جديد لقائد فريقهم.

وعلق إرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا على إصابة ميسي قائلاً : "عندما يحصل أمر ما لميسي يقف الجميع، ليس فقط على أرض الملعب بل أيضا في المدرجات، هذه الإصابة مشكلة طفيفة وكإجراء وقائي قررنا عدم المخاطرة به. نظريًا، ليس الأمر أكثر من ذلك، لكن سنرى الأربعاء".

وتحولت فرحة جمهور برشلونة لعودة ميسي من المشاركة في المباريات إلى قلق مع انسحاب القائد الأرجنتيني خارج الملعب لتلقي العلاج الطبي مع اقتراب زمن المباراة من علامة الـ30 دقيقة.

وأشارت التقارير إلى أن ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عامًا توقف عدة دقائق لتلقى العلاج وبدا أنه مصابا على مستوى الفخذ الأيسر قبل أن يعود إلى الملعب مع هتاف تشجيع جمهور البلوجرانا.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ما كان يخشاه مشجعو البرسا تحقق مع عودة اللاعبين من استراحة الشوطين، حيث شارك عثمان ديمبلي بديلًا لميسي ليقلص فياريال الفارق قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة صاروخية رائعة من قائده سانتي كازورلا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

وذكرت التقارير أن تأثير غياب ميسي ظهر واضحًا على هجوم برشلونة لاسيما في ظل الآداء المتواضع لسواريز واستغلال فياريال تراجع الفريق الكتالوني لاسيما على المستوى الدفاعي ليهدد مرمى الألماني مارك-أندريه تير شتيجن أكثر من مرة أبرزها تسديدة كانت بعيدة من البديل موي جوميز في الدقيقة 69، ليتقدم برشلونة بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة عن الثلاثي غرناطة وأتلتيك بلباو وريال مدريد.

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في خطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.





- برشلونة يقترب من تجديد عقد نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن كارليس بيريز نجم برشلونة يقترب من توقيع عقد جديد مع النادي الكتالوني يمتد لثلاثة مولسم مقبلة مع برشلونة نهاية الأسبوع الحالي وسط توقعات بالإعلان عن هذا العقد الجديد يوم الجمعة المقبلة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه حسب العقد الجديد فإن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً سيبقى في صفوف برشلونة حتى عام 2022 مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 100 مليون يورو وهو نفس الأمر الذي ينطبق على النجم الصاعد إنسو فاتي البالغ من العمر 16 عاماً.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المنتظر أن يصعد كارليس بيريز وفقاً للعقد الجديد بشكل دائم إلى الفريق الأول في نهاية مطلع الموسم المقبل وهو نفي المخطط الذي يسعى برشلونة إلى تنفيذه مع إنسو فاتي لكن الأخير يتمتع بشرط آخر يتمثل في إمكانية تجديد العقد بصورة تلقائية لمدة موسمين آخرين.

وكشف كارليس بيريز عن موهبته الحقيقية في معسكر إعداد برشلونة في الصيف المنصرم، حيث سجل هدفين في شباك فيسيل كوبي الياباني.

وانضم بيريز إلى صفوف البرسا في عام 2012 وفي الموسم الماضي سجل 9 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 26 مباراة خاضها بالفريق الرديف.

وأوضحت تقارير في الآونة الأخيرة أن كارليس بيريز البالغ من العمر 21 عاما شارك في هجوم برشلونة خلال المباريات السابقة بجانب الثنائي أنطوان جريزمان وأنسو فاتي بسبب غياب كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز للإصابة.





- نجم برشلونة مطلوب في مانشستر يونايتد في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي يهدف للتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة وضمه بشكل رسمي إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة اندبندنت البريطانية أن سولسكاير يسعى إلى تدعيم صفوفه عقب سلسلة من نتائج الفريق السلبية والمخيبة لآمال جمهور الفريق مما دفع المدرب النرويجي يبحث فكرة التعاقد مع ديمبلي الذي قد تصل قيمته في سوق الانتقالات إلى 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ديمبلي يعيش موقفاً غامضاً مع برشلونة في الوقت الحالي خاصة عقب انضمام مواطنه أنطوان جريزمان إلى صفوف الفريق الكتالوني مما دفع بعض وسائل الإعلام تؤكد أن ديمبلي أصبح خياراً رابعاً لإرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا في مناطق الهجوم.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ديمبلي فشل في إثبات نفسه مع برشلونة بصورة كبيرة منذ انضمامه إليه قادماً من بروسيا دورتموند الألماني قبل موسمين مقابل 105 ملايين يورو، حيث عانى النجم الفرنسي من إصابات عديدة مما جعلت سجله التهديفي يقتصر على 14 هدفاً و9 تمريرات حاسمة في 42 مباراة خاضها مع البرسا.

وأكدت صحيفة لو باريزيان الفرنسية في أغسطس الماضي أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان الاستغناء عن كلا من راكيتيتش وإستعارة عثمان ديمبلي لمدة موسم واحد بالإضافة إلى مبلغ مالي قد يصل إلى ما يقرب من 125 مليون يورو وذلك من أجل عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوجرانا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن راكيتيتش أكد مؤخرًا رغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة وحجز مكان أساسي في تشكيل فالفيردي المدير الفني للبرسا في الموسم الجاري.

وكانت بعض التقارير ألمحت في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.





- ميسي مصدوم بسبب الإصابة

يشعر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي بالحزن الشديد بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة فريقه برشلونة وفياريال ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسبانى والتى أقيمت امس علي ملعب كامب نو.

وشعر ليونيل ميسي بالإصابة خلال أحداث الشوط الأول من لقاء برشلونة وفياريال والذى انتهى بفوز البارسا بهدفين لهدف، وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ميسي عندما شعر بالا صابة وقام المدلك بتدليك قدمه كان يقول لا يمكننى أن اصاب لا يمكننى أن أصاب، بسبب انه عائد من إصابة طويلة ولم يشارك سوى لدقائق.

وأكدت الصحيفة أن بين شوطى اللقاء بعدما عاد ميسي للمشاركة بعد تدليك قدمه، ذهب إليه الطبيب من أجل معرفة ما يشعر به ولكن عندما سأله حول تغييره وافق ميسي على ذلك ونزل الفرنسي عثمان ديمبلي بدلاً منه.

وتوج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منذ أيام قليلة ، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.





- عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي عن المباريات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من المشاركة عن المباريات التي سيبدأها أمام خيتافي، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكان ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة قوية أمام فياريال، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الماضية، من بطولة الدوري، ليغادر على أثرها ملعب المباراة ليحل بدلاً منه عثمان ديمبلي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن مدة غياب ليونيل ميسي، عن المباريات لن تتخطى 7 أيام، حيث أن ميسي تعرض لإصابة من قبل في عام 2016 بتمزق في العضلة المقربة في الساق اليمنى، وغاب حينها 3 أسابيع، ولكن الاصابة هذه المرة كانت تمدد فقط دون وجود تمزق، لذلك الغياب سيكون لأيام قليلة لن تتجاوز 7 أيام.

وتنتظر الفريق بعض المباريات الهامة، حيث يلتقي بفريق خيتافي في المباراة القادمة، ثم يلتقي بعدها بنادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها على ملعب "كامب نو".

ويذكر أن ميسي تعرض للأصابة في أول مباراة يشارك خلالها كأساسي هذا الموسم، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم، خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، ليدخل البلوجرانا مباراة فياريال بالثلاثي الهجومي المتمثل في ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان.





- محلل "beIN SPORT": على ميسي أن يختار ما بين أنتونيلا وبرشلونة

تعرض برشلونة الإسباني لضربة قوية عقب إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة فياريال بالأمس، والتي حمع الفريقين ضمن منافسات الليجا الإسباني، وانتهت بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف.

ولم يستطيع ميسي استكمال المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية على مستوي القدم اليسري "العضلة الضامة"، حيث تم استبداله بين شوطي اللقاء ودخل بدلًا منه زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي هذه الإطار، أطلق طارق ذياب محلل شبكة "بي ان سبورت" الرياضية، تصريحًا من العيار الثقيل، قائلًا :" على ميسي أن يختار بين أنتونيلا والبارسا، الاثنان معا غير ممكن"، وذلك عقب تعرض ميسي للإصابة مباشرة.

وأكدت الصحف الإسبانية، أن ميسي سيغيب مباراة برشلونة أمام خيتافي المقررة السبت القادم بالجولة السادسة من الليجا، بشكل احترازي، لإعداده بأفضل شكل لمواجهة إنتر ميلان يوم 2 أكتوبر المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، فإن ميسي، الذي عاد مؤخرًا من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى أبعدته عن الفريق منذ انطلاق الموسم، لم يستعد بعد حالته البدنية المثالية، الأمر الذي بدا واضحًا خلال مواجهة فياريال الثلاثاء والتي انتهت بفوز البارسا 2-1.





- تقارير.. فالفيردي يُعلن عن تشكيل برشلونة بدون ميسي بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، استقر بنسبة كبيرة على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهتي خيتافي في الدوري الإسباني وإنتر ميلان بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة غياب ليونيل ميسي عنهما بشكل رسمي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية والقريبة من النادي الكتالوني، أن ميسي سيغيب بشكل رسمي عن مواجهة خيتافي، لكن الشكوك تحوم حول مشاركته أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وجاءت تشكيلة فالفيردي التي استقر عليها بدون ميسي :-

حراسة المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينجليت - فيربو

في خط الوسط: آرثور ميلو - بوسكيتس - دي يونج

في خط الهجوم: فاتي - سواريز - جريزمان.





- ميسي يوجه رسالة إلى نجم برشلونة

امتدح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، موهبة البلوجرانا الصاعدة بسرعة الصاروخ من صفوف الناشئين، قائلًا إنه "لاعب رائع ويمتلك كل مقومات النجاح".

وكال ميسي المديح لأنسو فاتي نجم برشلونة بعد أدائه الأكثر من رائع خلال مباريات البلوجرانا الماضية في الدوري الإسباني.

وفي مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب فوزه بجائزة "الأفضل" لأفضل لاعب في العالم الموسم الماضي، قال ميسي إنه "معجب كثيراً بأنسو فاتي ويحاول مساعدته، لكنه طالب في الوقت نفسه بالصبر عليه".

وأضاف "أراه بعيني، أحب أن ينضم إلينا بشكل تدريجي (الفريق الأول) كما حدث معي عندما بدأت، بدون ضغوط. لا ننسى أن لديه 16 عاما فقط".

وتابع "آمل أن يواصل الاستمتاع وألا يتأثر سلباً بكل الضوضاء التي من حوله، لأنه يمتلك الجودة ليصبح من بين أفضل لاعبي العالم".

وتذكر ميسي بداياته مع الفريق الأول لبرشلونة "ساعدني رونالدينيو كثيرا وكذلك (المدرب الهولندي فرانك) ريكارد. بالفعل، الكل ساعدني بطريقته، بالأخص ريكارد الذي كان يبعدني عن بعض المباريات ولم أكن أشعر بالضيق. الآن بعدما أصبحت كبيراً أستطيع فهم ذلك وأشكره عليه".

وأقر البرغوث بأن الموسم الماضي كان "غريباً" بالنسبة لبرشلونة، لأنه كان يسير بشكل "رائع" حتى "غيرت مباراة سير كل شيء" في إشارة للهزيمة أمام ليفربول بإياب نصف نهائي "التشامبيونز ليغ" برباعية نظيفة وتوديع البطولة.

وقال "كان أمراً محبطاً للغاية، وكانت نهاية مؤلمة لنا".

وعن طموح الفريق لهذا الموسم، أكد ميسي أن الهدف هو العودة للمنافسة على كل الألقاب رغم أن هناك لقب يتمناه فوق البقية "لم نفز بالتشامبيونز منذ أربع سنوات وحقاً نريد الفوز بها مجدداً، لكننا نعلم بأن علينا العمل يومياً من أجل تحقيقه، وإلا فلن نتمكن من ذلك".

وحول تطلعاته في بطولة كوبا أمريكا القارية العام المقبل والتي ستقام في كولومبيا والأرجنتين، أكد أنه يتمنى حقا أن يحظى بفرصة جديدة لمحاولة الفوز باللقب مع بلاده.

كما امتدح مدرب منتخب بلاده، ليونيل سكالوني "إنه مدرب لديه رؤية واضحة ويعرف كيف يقيم كرة القدم وينقل لنا أفكاره بسهولة ووضوح".

وأضاف "إنه يقدم عملا جيداً ويعرف كيف يدير اللاعبين، كما أنه سهل التواصل، استمراره كان قراراً جيداً".

وأقر ميسي البالغ من العمر 32 عاماً أنه بالرغم من أنه لم يتخيل نفسه مديرا فنيا في المستقبل، فإنه "لا يعرف على الإطلاق" ماذا سيحدث، لأنه يرغب في بعض الأحيان عند مشاهدة اللاعبين الناشئين في "تدريبهم وإعدادهم".

وبخصوص حصوله على جائزة "الأفضل" لـ"فيفا" للمرة الأولى في حلتها الجديدة منذ 2016 والسادسة في مشواره، قال "كما أقول دائما، الجوائز الفردية تعد ثانوية بالنسبة لي، لأن الفريق هو الأهم".

وعن علاقته بغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد سابقا ويوفنتوس حالياً، قال "ربما ترى الناس وجود تنافسية بيننا بعيداً عن كرة القدم، لكن الحقيقة ليست كذلك لكلينا".

وأضاف "أنا وهو نريد الأفضل لفريقينا ولا نحب الخسارة، هو أمر لا يقبله أي منا".





- تقارير تكشف عن المباريات التي سيغيب عن ميسي.. 8 مواجهات!

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن مدة غياب ليونيل ميسي نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني عن الملاعب، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض عليها على مستوي القدم اليسري بالأمس خلال مباراة فريقه أمام فياريال الإسباني ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبحسب ما ذكرته شبكة فوكس نيوز العالمية، فإن ليونيل ميسي قد تعرض لإصابة في ربية الرجل اليسرى، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى فترة علاج تصل لنحو 6 أسابيع كاملة، وهو الأمر الذي شكل صدمة قوية لجمهور نادي برشلونة، والذي كان بالكاد قد بدأ يستعيد إبتسامته عقب عودة ميسي من الإصابة، ولكن سرعان ما أختفت هذه الإبتسامة من جديد مع تأكيد إصابة ميسي وغيابه عن الملاعب مرة أخرى.

وخلال هذا التقرير من موقع "الفجر الرياضي"، سوف نستعرض مباريات برشلونة في الست أسابيع المقبلة، والتي سيغيب عنها ليونيل ميسي بداعي الإصابة.

البداية ستكون يوم السبت المقبل 28 سبتمبر الجاري، مع مباراة خيتافي في الدوري الإسباني

المباراة الثانية لبرشلونة بدون ميسي ستكون مباراة إنتر ميلان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وستقام يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.

المباراة الثالثة: مباراة برشلونة وإشلبية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني وستقام 6 أكتوبر القادم.

المباراة الرابعة: مباراة برشلونة وإيبار في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 19 أكتوبر القادم.

المباراة الخامسة: مباراة برشلونة وسلافيا براجا في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 23 أكتوبر.

المبارة السادسة: برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، وستقام يوم 27 أكتوبر القادم.

المباراة السابعة: برشلونة وبلد الوليد في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 30 أكتوبر المقبل

المباراة الثامنة: برشلونة وليفانتي في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني وستقام يوم 3 نوفمبر المقبل.

المباراة التاسعة: مباراة برشلونة وسلافيا براج في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا وستقام يوم 6 نوفمبر المقبل.





- صدمة جديدة لبرشلونة بعد إصابة ميسي.. أنسو فاتي يغيب

تعرض مسؤلو فريق برشلونة الإسباني لصدمة جديدة خلال الساعات الأخيرة وذلك بعد صدمة الامس بإصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فريق فياريال في الليجا.

وأشارت تقارير إسبانية ‏حسب صحيفة السبورت، إن انسو فاتي ضمن قائمة المنتخب الأسباني الاولية لـ كأس العالم، وكان قد شارك اللاعب الشاب في منتصف الشوط الثاني بالأمس ضد فياريال.

واختار دافيد جاردو مدرب اسبانيا انسو فاتي ضمن القائمة الأولية (50 لاعب)، ولكن سيتم تقليص العدد الحالي في يوم 16 اكتوبر وقبل بداية البطولة بأيام قليلة.

وأكدت الصحيفة أن بشكل شبه رسمي انسو ضمن القائمة النهاية، وسيغيب عن 5 مباريات من ضمنها الكلاسيكو الذي سيقام يوم 26 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو.

وكان قد وصف فالفيردي مدرب برشلونة اختيار فاتي ضمن قائمة منتخب إسبانيا بالكارثة على الفريق في ظل إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي.









عاجل - تشخيص إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن تشخيص إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وذلك بعد تعرضه للإصابة على مستوي القدم اليسري، في مباراة فريقه أمام فياريال بالأمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال الجهاز الطبي لبرشلونة، أن تشخيص إصابة ميسي هو عبارة عن استطالة العضلة المقربة "نتيجة نقص وتيرة المباريات"، وهي إصابة ليست بالخطيرة، زلكن يكن أن يغيب ميسي ضد خيتافي في الجولة السابعة من الدوري الإسباني كإجراء وقائي فقط حتي يكون متاحًا أمام إنتر ميلان الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نبدة عن العضلة المقربة موضع إصابة ميسي نجم برشلونة الإسباني :-

العضلة المقربة تقع على الجانب الأقرب لوسط الفخد، وتظهر كما موضح بالصورة على شكل مثلث، والعضلة الفخذية المقربة هي أكبر عضلة من العضلات الثلاث القابضة للحوض. لها جزئين رئيسين، الجزء الأول يعمل على قبض الورك بقوة، والجزء الثاني (يميل للجهة الخلفية من الفخذ) يعمل على دوران القدم للوسط. العضلة المقربة هي العضلة التي تعمل على تقريب او شد الطرف إلى المحور المركزي للجسم، أي للداخل.





عاجل - الكشف عن مدة غياب ميسي عن المباريات