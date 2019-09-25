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تامر أمين: هذه حيلة الإخوان الأخيرة ضد مصر (فيديو)

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:21 م
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تامر أمين: هذه حيلة الإخوان الأخيرة ضد مصر (فيديو)
تامر أمين
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي تامر أمين، إن الحرب النفسية التي تشنها جماعة الإخوان الإرهابية على مصر هي الحيلة الأخيرة، بعد فشلهم في كافة محاولات هدم مؤسسات الدولة، معقبًا: "الإخوان جربوا كل الألعاب وفشلوا، جربوا الإرهاب وفشلوا بامتياز، لديهم توكيل حصري للغباء والفشل ما شاء الله". 

وتابع "آمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها أمل وحيد في تنفيذ مخططتها لتدمير مؤسسات الدولة، من خلال تكسير الشعب المصري بالحرب النفسية، لافتَا إلى أن الواقع على الأرض في تحسن، رغم وجود بعض المشاكل التي تواجه المصريين، معقبا: "وطن بأزمات، أفضل من أزمات بلا وطن، واسألوا من يعيشون بلا وطن وعددهم بالملايين"

وأشار إلى أن جماعة الإخوان بعد فشلهم في الحشد في الشارع، يعملون على إثارة مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد عدم قدرتهم على احراق الكنائس والمؤسسات الحيوية، يعملون على "التوليع" في نفوس المواطنين.

ووجه حديثه للشعب المصري قائلًا: "اوعوا تبلعوا الطعم بسذاجة، وتشعروا بوجود فريقين في مصر، هيهات، لدينا شعب، وشرذمة قليلة جدًا من جماعة الإخوان الإرهابية".

ولفت إلى أن قناة الجزيرة قامت بنشر فيديوهات مفبركة حول وجود مظاهرات في كافة أنحاء مصر يوم الجمعة الماضي، معقبًا: "نشروا فيديوهات لمظاهرات في سوريا على أنها في مصر".

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