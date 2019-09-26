حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 21 34 شبين الكوم 21 34 طنطا 20 33 دمنهور 19 32 الإسكندرية 18 29 بلطيم 18 29 مطروح 20 28 السلوم 20 29 سيوة 18 33 بورسعيد 23 30 دمياط 22 29 الزقازيق 20 34 الإسماعيلية 20 34 السويس 21 34 العريش 20 30 رفح 20 30 رأس سدر 20 34 نخل 15 33 نويبع 26 33 طابا 24 31 كاترين 15 32 الطور 25 32 شرم الشيخ 26 35 الغردقة 23 35 مرسى علم 26 34 الفيوم 21 35 بني سويف 21 36 المنيا 19 36 أسيوط 21 36 سوهاج 22 37 قنا 23 38 الأقصر 24 38 أسوان 25 39 أبو سمبل 25 39 الوادي الجديد 23 40 شلاتين 27 36 أبو رماد 28 36 حلايب 29 33 رأس حدربة 29 33





درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 30 44 المدينة المنورة 27 43 الرياض 25 40 المنامة 31 37 أبوظبي 31 38 الدوحة 30 36 الكويت 23 43 دمشق 15 34 بيروت 25 29 عمان 17 32 القدس 18 28 غزة 21 29 بغداد 23 43 مسقط 28 31 صنعاء 12 26 الخرطوم 28 40 طرابلس 22 30 تونس 20 29 الجزائر 18 26 الرباط 15 27 نواكشوط 25 31





درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 15 29 كوالالمبور 24 32 طوكيو 18 27 أثينا 19 27 روما 14 26 باريس 15 21 مدريد 13 27 برلين 13 21 لندن 13 18 مونتريال 09 19 موسكو 02 11 نيويورك 17 28 واشنطن 16 32





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



