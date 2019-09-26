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حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة21 34
شبين الكوم21 34
طنطا20 33
دمنهور19 32
الإسكندرية18 29
بلطيم18 29
مطروح20 28
السلوم2029
سيوة1833
بورسعيد23 30
دمياط22 29
الزقازيق20 34
الإسماعيلية20 34
السويس21 34
العريش20 30
رفح2030
رأس سدر2034
نخل1533
نويبع2633
طابا2431
كاترين1532
الطور2532
شرم الشيخ26 35
الغردقة23 35
مرسى علم26 34
الفيوم21 35
بني سويف21 36
المنيا19 36
أسيوط21 36
سوهاج22 37
قنا23 38
الأقصر24 38
أسوان25 39
أبو سمبل2539
الوادي الجديد2340
شلاتين2736
أبو رماد2836
حلايب2933
رأس حدربة2933

درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة30 44
المدينة المنورة27 43
الرياض25 40
المنامة31 37
أبوظبي31 38
الدوحة30 36
الكويت23 43
دمشق15 34
بيروت25 29
عمان17 32
القدس18 28
غزة21 29
بغداد23 43
مسقط28 31
صنعاء12 26
الخرطوم28 40
طرابلس22 30
تونس20 29
الجزائر18 26
الرباط15 27
نواكشوط25 31

درجات الحرارة اليوم الخميس 26/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1529
كوالالمبور2432
طوكيو1827
أثينا1927
روما1426
باريس1521
مدريد1327
برلين1321
لندن1318
مونتريال0919
موسكو0211
نيويورك1728
واشنطن1632

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الخميس 26/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
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