رئيس جامعة القناة: الشائعات والأفكار المغلوطة هي أسلحة حرب الجيل الرابع

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أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، على أن قائد المستقبل هو قائد في مجتمعه، ومن نعدهم اليوم قادة من خلال معسكرات إعداد قادة المستقبل هم قادة الوطن في الغد فعليا، جاء ذلك خلال احتفال جامعة القناة بتكريم أبناءها طلاب معسكرات قادة المستقبل من الفوج الأول للعاشر.



وتقدم رئيس جامعة القناة بالشكر للطلاب المشاركين في الأفواج من الأول للعاشر، فـ ١٢٠٠ طالب وطالبة قائد وقائدة هم من اعتمد على قدراتهم ومهاراتهم؛ حتى تظهر الجامعة بشكل مشرف.



وأشار الدكتور رحمي راشد، إلى مشاركات طلاب جامعة قناة السويس في المناسبات والمحافل القومية المختلفة مثل، مشاركة ٣٧٥ طالب في تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمجموعة السادسة بالإسماعيلية، وماراثون زايد الخيري، سباق الدراجات، يوم الوافدين، وافتتاح الأنفاق، ومؤتمرات الشباب المختلفة.



وتابع أن شبابنا اليوم هم قادة المستقبل، ويتم إعدادهم لذلك، وأشار إلى نعمة الأمن والأمان التي ينعم بها أبناؤنا وشبابنا اليوم، ودعاهم للحفاظ على هذه النعمة التي جعلتنا نتفرغ للعمل والبناء.



وحذر رئيس الجامعة من الانسياق وراء الشائعات والمُحاولات الهدامة لزعزعة أفكار الشباب ونشر الفوضي والبلبلة بين صفوفهم، وتابع أن الحروب الحاليّة بين الأٌمم لم تعٌد حروب الصورايخ والمدافِع والأسلحة، بل صارت حروب الجيل الرابع والتي تعتمد علي سلاح الأفكار المغلوطة ونشر الشائعات وهي الحروب السائدة الآن.



وقدم قادة المستقبل التهنئة للدكتورة مروة أحمد إحدي الطالبات المتميزات المشاركات بالفوج الأول لتفوقها الدراسي وتعيينها معيدة بكلية الطب، وقد شكرت الدكتور طارق راشد رحمي لدعمه الكامل لفكرة معسكرات إعداد القادة واكتشاف مهارات الطلاب وإبداعاتهم وتنميتها، وما تقدمه من توعية ثقافية وسياسية.



هذا وقد اقيمت معسكرات إعداد قادة المستقبل بإشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، وفي نهاية الحفل حرص طلاب قادة المُستقبل على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ومسؤلي الأنشطة بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

