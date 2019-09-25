مصطفى الفقي للمصريين: "لا تعطوا أهمية لكلام متضارب من مقاول مغمور"

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يشعر بسعادة بالغة بسبب الطريقة التي طرح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف سد النهضة أمام الأمم االمتحدة، متوقعا أن يكون هناك اختلاف في طريقة التفاوض حول ملف السد.



وعن الوضع في مصر، أشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأربعاء، إلى أن ما تتعرض له مصر مجرد محاولة لإثارة القلق، ولا يرى أن هناك أسباب لما يحدث.



وأضاف أن تصرفات الإخوان تدل على أنها جماعة يائسة، منوهًا بأنهم يحاولون ضرب السياحة، والأخطر أنهم يحاولون ضرب الجيش، معقبًا: "معرفوش يشدوا ضابط معاهم، فشدوا مقاول يعمل مع الجيش المصري"، مشددا على ضرورة ألا نعطي أهمية لكلام متضارب من مقاول مغمور.



وشدد "الفقي"، على أن الجيش المصري لا يخون أبدا، ويسيطر عليه حب الوطن، والانتماء للشعب والانضباط، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد السيطرة على الشعب المصري، معتبرا أن الشعب المصري نضج بعد 2011، وقد بلغ سن الرشد السياسي.



وأكد "الفقي"، أن الحصار الذي يحاول أعداء الوطن فرضه على مصر هدفه منع الدولة من بناء نفسها، منوها بأنه لا توجد نهاية للصراعات، خاصة وأن مصر دولة محورية مهمة، ودائما مصر عرضة للمؤامرات، مستدلا باستمرار القضية الفلسطينة لمدة تجاوزت 80 عامًا.