خبير عسكري: "مصر عمود خيمة المنطقة العربية"

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أكد اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن الإرهاب هو القضية الأساسية بالنسبة لمصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر مستعدة لمد يد العون للدول التي تكافح الإرهاب.



وأشار "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مصر حققت نجاحات كثير في القضاء على الإرهاب في العملية الشاملة سيناء 2018.



وأضاف مستشار كلية القادة والأركان، أن مصر حققت نجاحات كثرة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحًا أنه كان هناك 1435 عملية إرهابية في مصر في الأعوام السابقة، وبدأت تنحسربقوة الجيش المصري، وفي عام 2018 انحسرت العمليات الإرهابية حيث أصبحت تعد على أصابع اليد.



وعن المقاول الهارب محمد علي، قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان: "محمد علي تافه ولا يسوى، ولكن هناك مخطط ضد مصر".



ونوه "الشهاوي"، بأن مصر تعزز قدراتها العسكرية، مؤكدًا أن مصر هي عمود الخيمة للمنطقة العربية، وأنها مركز الثقل للمنطقة العربية.



وأوضح مستشار كلية القادة والأركان، أن مصر أصبح بها استقرار وتنمية وحركة عمرانية كبيرة، مثل الحركة التي قام بها محمد علي باشا، ولذلك أعداء مصر يريدون تعطيل هذا العمل، متابعًا: "مصر يد تبني ويد تحمل السلاح".



وتتعرض مصر في هذه الفترة، إلى حرب شائعات، ودعاوى تخريبية، من قبل أعداء مصر من الداخل والخارج؛ للنيل من مصر وشعبها ورئيسها وجيشها.



