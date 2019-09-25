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تراجع كبير في اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:38 م
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تراجع كبير في اسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
اسعار الذهب
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وكالات
 
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هبطت اسعار الذهب بشكل كبير بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء ، لتخسر 28 دولار، بعد ارتفاع سعر العملة الأمريكية  لأعلى مستوى في 3 أسابيع بعد أن أظهر نص المكالمة بين ترامب ونظيره الأوكراني عن طلب الرئيس الأمريكي التحقيق بشأن المرشح الديمقراطي جون بايدن ونجله، لكنه لم يظهر ربط مساعدات أمريكية بالأمر، واعتبر ترامب أن المكالمة مثالية وتخالف تصريحات الديمقراطيين، في الوقت الذي ترى فيه نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها تؤكد سعي الرئيس لتدخل دولة أجنبية في الانتخابات المقبلة .

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 27.90 دولار إلى 1512.30 دولار للأوقية، ليسجل أكبر هبوط يومي من حيث القيمة الدولارية منذ 5 سبتمبر الجاري .

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.7 بالمائة بحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، أو ما يعادل 26.47 دولار عند 1505.04 دولار للأوقية، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.009.

سجلت اسعار الذهب أعلى مستوي في 3 أسابيع عند تسوية التعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع في وقت سابق من الجلسة مع التفاؤل التجاري، لكن انتقاد الرئيس الأمريكي للممارسات التجارية للصين أدى إلى ارتفاعه مع تحول الدولار والأسهم للهبوط الملحوظ.

وقال وزير الخزانة الأمريكية أنه يعتزم هو والممثل التجاري أن يلتقيا بنائب رئيس الدولة الصيني من أجل إجراء مباحثات تجارية خلال أسبوعين، وتراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، فيما ارتفعت أسعار المنازل الأمريكية بأقل وتيرة منذ 2012.

وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.70 دولار إلى 1540.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 سبتمبر الجاري، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفربحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6 بالمائة أو ما يعادل 8.50 دولار عند 1530.79 دولار للأوقية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة مُسجلاً 98.399. 
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