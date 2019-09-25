بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة

انتهت اليوم الاربعاء الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.





واعتمدت الحركة الداخلية الجديدة للمحاكم التأديبية والإ دارية، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.





أولا: المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية و ملحقاتها، يرأسها المستشار أشرف محمد راضي نائب رئيس مجلس الدولة.





ثانيا: المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، و يرأسها المستشار منصور حمزاوي نائب رئيس مجلس الدولة.





ثالثا: المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها ويرأسها المستشار محمد عبد الحميد نوير نائب رئيس مجلس الدولة.





رايعًا: المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم ويرأسها المستشار حليم لبييب نائب رئيس مجلس الدولة.





خامسًا: المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا، ويرأسها المستشار يوسف مالك عبد المبدي نائب رئيس مجلس الدولة.





سادسا: المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ويرأسها المستشار إبراهيم تيسير مخلوف نائب رئيس مجلس الدولة.





سابعًا: المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج، يرأسها المستشار محمود عبد الجابر نائب رئيس مجلس الدولة.





ثامنًا: المحكمة التأديبية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر، يرأسها المستشار سامر دانيال نائب رئيس مجلس الدولة.



