ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:37 م
Advertisements
بالأسماء.. اعتماد الحركة الداخلية للمحاكم الإدارية والتأديبية بمجلس الدولة
Advertisements
طباعة
هدير حمزة
 
Advertisements
انتهت اليوم الاربعاء الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

واعتمدت الحركة الداخلية الجديدة للمحاكم التأديبية والإ دارية، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي.

أولا: المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية و ملحقاتها، يرأسها المستشار أشرف محمد راضي نائب رئيس مجلس الدولة.

ثانيا: المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، و يرأسها المستشار منصور حمزاوي نائب رئيس مجلس الدولة.

ثالثا: المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها ويرأسها المستشار محمد عبد الحميد نوير نائب رئيس مجلس الدولة.

رايعًا: المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم ويرأسها المستشار حليم لبييب  نائب رئيس مجلس الدولة.

خامسًا: المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا، ويرأسها المستشار يوسف مالك عبد المبدي نائب رئيس مجلس الدولة.

سادسا: المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، ويرأسها المستشار إبراهيم تيسير مخلوف نائب رئيس مجلس الدولة.

سابعًا: المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج، يرأسها المستشار محمود عبد الجابر نائب رئيس مجلس الدولة.

ثامنًا: المحكمة التأديبية لمحافظتي قنا والبحر الأحمر، يرأسها المستشار سامر دانيال نائب رئيس مجلس الدولة.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مجلس الدولة الحركة الداخلية للمحاكم الإدارية والتأديبية اخبار مصر أسماء
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
0
x
19:00
2
أتلتيك مدريد
ليجانيس
1
x
19:00
1
أتلتيك بيلباو
فالنسيا
3
x
20:00
3
خيتافي
ريال مدريد
1
x
21:00
0
أوساسونا
الدوري الإيطالي
روما
0
x
19:00
2
أتلانتا
انتر ميلان
1
x
21:00
0
لاتسيو
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ميلتون كينز دونز
0
x
20:45
1
ليفربول
تشيلسي
3
x
20:45
1
جرمسبي
مانشستر يونايتد
0
x
20:45
0
روشديل
برايتون
0
x
20:45
2
أستون فيلا
الدوري الفرنسي
مونبلييه
-
x
19:00
-
نيم أولمبيك
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ستاد ريمس

DMCA.com Protection Status