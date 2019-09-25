نائب السفير الهندي يزور الغرفة التجارية ببني سويف لبحث توسيع التبادل التجاري (صور)

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أستقبل حسن جعفر، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف سكرتير عام الاتحاد للغرف التجارية بمقر الغرفة التجارية، اليوم الاربعاء، مستر فينود بهادى، نائب سفير الهند سكرتير أول تجاري بالسفارة الهندية بالقاهرة، ووفدًا يرافقه في زيارة للغرفة التجارية بمحافظة بني سويف.



وشهد اللقاء بحث التبادل العلاقات بين الجانبين، وأشار حسن جعفر، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية ببني سويف، إلى تاريخ العلاقات "المصرية، الهندية" خاصة في المجال التجاري، والإستقرار الامني والاقتصادي الذى تتميز به البلدان.



وأعرب رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، لنائب السفير الهندي، عن أمله زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند، خاصة في المجال الطبي، ومد الإستثمارات الهندية بمصر، لتشمل جميع المحافظات.



من جانبه أكد مستر "فينود بهادى" أن مسؤولو الإستثمار والتجارة بدولته يرغبون في توسيع نطاق الإستثمارات الهندية بمصر، وإرسال وفودًا تمثل كبرى الشركات الهندية الى محافظة بنى سويف، لبحث الفرص الاستثمارية مع نظرائها من الشركات المصرية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.



وأكد نائب السفير الهندي، أن السفارة الهندية بالقاهرة، ترغب في تسهيل حصول الشركات الحكومية وشبه الحكومية، على قروضًا ممولة، لتحسين الخدمات المقدمة، مطالبًا رؤساء واعضاء الغرف التجارية بالعمل على إنجاح المبادرة.



حضر اللقاء رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية ببني سويف، ومدير إدارة التعاون الدولى ومدير إدارة التعاونيات بمحافظة بنى سويف وعددًا من رجال الأعمال بالمحافظة وعددًا من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلون لبعض المجموعات التجارية.



يُذكر أن مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف، يتكون من: حسن جعفر، رئيسا وأحمد محيسن مبارك، نائب أول وكريم عيد إبراهيم، نائب ثان ومحمود سيد سيد عاصي، أمينا للصندوق، ومختار عبد التواب، سكرتير وأبوزيد عبد اللطيف، أمين مساعد الصندوق، وعضوية " أحمد حسن، ومحمود طه، ومختار عبدالتواب، وأحمد عبد المجيد، احمد زهران، وإلياس ممدوح، وأبوزيد على عبداللطيف وربيع محمد محمد سيد وإيمان يسن الحميلي".



وكان مجلس ادارة الغرفه التجاريه ببنى سويف، قّرر فى اول اجتماع له عقب تشكيل هيئة المكتب تشكيل 3 لجان حيث تم تكليف الدكتور كريم عيد ابراهيم محمد نائب ثان رئيس الغرفة برئاسة لجنة المشتريات واحمد حسن عبدالفتاح مسعود عضو مجلس ادارة الغرفة برئاسة لجنة شئون العاملين وربيع محمد محمد سيد برئاسة اللجنة المالية على أن يقوم كل منهم باستكمال اعضاء اللجنه من الجهاز التنفيذى بالغرفة.



ووافق مجلس ادارة الغرفه على اعتماد ميزانية الغرفه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31 ديسمبر الماضى حيث بلغ الفائض 2.3 مليون جنيه وارتفع الاحتياطى العام للغرفه ليصل الى 7.9 مليون جنيه.

