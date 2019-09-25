أم مصرية تدافع عن الفنان أحمد فلوكس



وقالت "والدة فريدة": "أنا بس عايزه الناس تعرف تفرق وتفهم بين اللي همهم بجد على الناس الغلابة وحال البلد الي فيها سلبيات كثير وحاجات كثير لازم تقف وتتصلح.



وأكملت "والدة فريدة" حديثها قائلة:" المقاول الهارب اللي سارق فلوس البلد وعامل فيها بطل ولامم شوية صيع حواليه مش هاممهم غير إنهم يصطادوا في المياه العكرة.





عدم انتمائها لفصيل سياسي



وأضافت: "دايما بقول وهافضل أقول أنا مش بنتمي لأي فئة في المجتمع أنا ست مصرية عايزة أعيش باحترام وبكرامة في بلدي وألاقي لابني تعليم كويس ومستقبل ليه ولجوزي وأعرف أعالج بنتي".





قصة فريدة



قالت والدة فريدة:" بمناسبه بنتي فريدة مين فيكم كان يعرف إن أكثر حد ماكنش سايبني ودايما جنبي انا وجوزي وساندني هو الصديق قبل الفنان عارفين إن أحمد كان بيحاول بكل الطرق أنه يساعد فريده مش كده وبس وكان بينزل للحسابات تحت في المستشفي وأغلبكم عارفين فريدة كانت في مستشفي كبيرة في القاهرة واليوم فيها كان خيالي كنت اتفاجئ بموظف الحسابات وهو بيكلمني ويقول الفنان أحمد فلوكس ساب مبلغ تحت حساب فريدة".



وأردفت: "كنت أكلمه أنا وجوزي ونصرخ من اللي هو بيعمله لفريدة وأحاول بكل الطرق ارجعله فلوسه وهو يقول دي بنتي انا.. انا مش باخد اذنكم وعارف إنكم مش محتاجين ده بس سيبوني أساعد بأي طريقة".



وفي نفس السياق قالت والدة فريدة: "مين عرف اللي هو عمله ده مين عرف انه كان هايتجتن علي فريدة وبيكلم ده وده عشان فريدة تسافر وتتعالج عمل ده لمين وعشان ايه.



وقالت: "عمل ده عشان هو راجل وبيحس بالناس وبألمهم ووجعهم عمل كده مش قدام كاميرا ولا في برنامج لما بيكلمني من مصر عشان يقولي قولي محتاجة ايه لو عايزه اي حاجه لازم تكلميني.. ليه كل ده عشان حاسس بالألم الي أنا فيه عشان مش مستني مني أقول الكلام ده في يوم".





واستكملت: " انا قولت الكلام ده النهاردة عشان حقه عليا بعد هجوم الناس عليه انت ليه بتدافع وتطبل احمد ابعد واحد عن التطبيل لو كان بيطبل كان زمانه في حته ثانيه خالص أحمد راجل ابن ناس خلوق جدع بيحس بالناس وبألمهم عمر ماحد طلب منه اي حاجه وكسفه هو ده الي يتكلم عن الغلابه.. مش حرامي نصاب بعد ماسرق واتبسط وأمن نفسه طالع يهرتل علي الكل ويستغل الظروف الصعبة والسلبيات الي إحنا فيها".



وختمت كلامها بالشكر قائلة: "أنا عايزة أقولك يا أحمد أنت كبير قوي في نظر ناس كثير وأولهم أنا أنت جدع وابن بلد وشهم أنت حقاني ومبتخفش غير من الي خلقك ربنا يوفقك ويديم عليك حب الناس".



رد الفنان أحمد فلوكس على أم فريدة



رد الفنان أحمد فلوكس قائلًا: "يا أم فريدة انتي اللي مثال حي للأم المصرية الأصيلة، مثال لزوجة بطل، فريدة دي بنتي وهتفضل بنتي وربنا يشفيها ويرجعها لبلدها بخير ربنا يحفظكوا يا رب".



نشرت سارة غانم، صورة لابنتها فريدة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتحكي خلاله عن مساعدة الفنان أحمد فلوكس لابنتها فريدة، أثناء مرضها في المستشفى.