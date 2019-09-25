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بعد منعه من دخول "الحمام".. طالب يتبول لا إراديا بسبب معلمته

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:20 م
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بعد منعه من دخول الحمام.. طالب يتبول لا إراديا بسبب معلمته
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أمنية فوزي
 
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علق الشيخ كمال، جد الطالب الذي رفضت المعلمة دخوله "الحمام" مما جعله يتبول لا إراديًا في الفصل، على الواقعة، قائلًا: "واقعة غريبة من نوعها".

وكشف "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الواقعة، قائلًا: "تفاجئنا بعد خروج الطلاب من المدرسة بمجئ الطالب منهار ويبكي".

وأشار جد الطالب، إلى أنه في الصف الثاني الابتدائي، لافتًا إلى أن المعلمة ضربت الطالب ومنعته من دخول الحمام عندما طلب منها الذهاب إليه، متابعًا: "وجدنا منظر سيء للغالية".

وأضاف "كمال"، أنهم قاموا بنشر الموضوع على الفيس بوك، وطالبوا المسئولين بإعادة حق الطالب، متابعًا: "وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنصورة قام بالواجب وقدم اعتذار للطفل نفسه، وشكل لجنة بالمدرسة لبحث الواقعة"، موجًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالمنصورة.

وقال جد الطفل، إن المعلمة أقسمت أنها لم تفعل ذلك، وإن جميع الطلاب أجمعوا على ارتكاب الواقعة، متابعًا: "المعلمة معلمة تربية بدنية، وللأسف أنها منتقبة"، لافتًا إلى أن جميع المعلمين والمحققين بالمدرسة كانوا من خيار الناس وأظهروا الحق، رغم أن المعلمة تكذب، وبسلوكها تعلم الأطفال الكذب، ولم تعتذر"، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الطفل في الطابور الصباحي.

ومن جانبه قالت الإعلامية جيهان لبيب، إن المعلمة رفضت التواصل مع البرنامج، معلقة: "دي كدابة ومعندهاش أي إنسانية، والمفروض تتقي ربنا في التلاميذ لأنها قدوتهم".

ومن الجدير بالذكر، أنه تم معاقبة معلمة بمدرسة بالنقل بالخصم 10 أيام من راتبها لأنها رفضت دخول الطالب الحمام.
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