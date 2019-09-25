استئصال 20 ورمًا ليفيًا من رحم سيدة ببني سويف

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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، عن نجاح أول عملية لاستئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة بمستشفى ناصر العام.



وقال وكيل وزارة الصحة إن فريقا طبيا من أطباء مستشفى ناصر العام ضم كلا من الأطباء: إيهاب عبود، إخصائي النسا والتوليد، والدكتور محمد شاكر، إخصائي الأورام، والدكتورة إيمان مجدي، طبيب التخدير، نجح لأول مرة بإجراء عمليه استئصال ٢٢ ورما ليفيا من رحم سيدة تبلغ من العمر ٣٣ عاما، مع الحفاظ على الرحم.



وأشار وكيل وزارة الصحة خلال تصريحات صحفية، الأربعاء، إلى أن حالة السيدة جيدة ويتم تقديم الرعاية الصحية لها ومتابعة حالتها أولا بأول.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وعددًا من الوزراء ومحافظ بنى سويف، تفقدوا، أمس الثلاثاء، مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالى المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياته فى هذه المرحلة تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.



وتجول رئيس الوزراء فى عدد من أجنحة المستشفى والمباني الملحقة بها، واستمع الى شرح من مدير المستشفى الذى أوضح ان المستشفى تم افتتاحها وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من التطوير في عامي 2016 ثم 2017، وتشمل نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية قلب، و9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.



ولفت مدير المستشفى إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، حيث ان بها 10 أسرة طوارئ، الى جانب 5 اسرة افاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.



وأختتم رئيس مجلس الوزراء، زيارته الموسعة بمحافظة بني سويف، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتربية والتعليم، والنقل، ومحافظ بنى سويف، والرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من المسئولين.



وعرض النواب عددا من المطالبات التي تمحورت في عدد من القطاعات في مقدمتها الخدمية، حيث طالبوا بإيجاد سبل لدعم المبادرات المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص المساهمة في بناء المدارس والمستشفيات وعدد من المباني الخدمية، كما تقدموا بمطالبات تتعلق برفع كفاءة شبكات الصرف الصحي في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة، إلى جانب النهوض بالخدمات الطبية والتعليمية، كما تناول النواب بعض الموضوعات المتعلقة بمزارعي بني سويف، بما يسهم في تحسين أوضاعهم، إلى جانب مشكلة عجز المدرسين في بعض المدارس بالقرى والمراكز، وتحسين مستوى معيشة المعلمين، فضلا عن استكمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى والمراكز.



وتضمنت مطالبات النواب، الاسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى أطفال بني سويف، التي ستخدم إلى جانب محافظ بني سويف محافظتي الفيوم والمنيا، كما طالبوا بالاسراع في تفعيل مستشفى بني سويف التخصصي لتعمل بكامل طاقتها، لتقديم خدماتها لأبناء المدينة إلى جانب المستشفى الجامعي.

