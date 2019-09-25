الشرقية يتعاقد مع المهاجم كريم سمير لموسمين قادمين

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نجح نادى الشرقية، بقيادة الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، في التعاقد مع اللاعب كريم سمير مهاجم نادى الزرقا لمدة موسمين قادمين.



جاء هذا التعاقد بناءًا على رؤية الجهاز الفني بقيادة محمد فايز المدير الفني للفريق، لتدعيم خط هجوم الفريق الشرقاوي في الموسم الجديد.



ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي الشرقاوي في حضور الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، ومحمد فايز المدير الفني للفريق، وشادي مسعد عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق.



وكان الدكتور مجدي عزت رئيس النادي، كلف شادي مسعد عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الفريق، لاتمام صفقة اللاعب بعد أن أبدى محمد فايز رغبته في انضمام اللاعب للفريق.



وبذل شادي مسعد قصارى جهده لاتمام صفقة اللاعب، والتي استمرت لفترة طويلة بين نادي الشرقية والزرقا.



كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، بقيادة محمد فايز المدير الفني للفريق، فاز بهدفين دون رد على السنبلاوين، في المباراة التي أقيمت الأربعاء النلضي بستاد جامعة الزقازيق، فى إطار خطة الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد من مسابقة دوري الدرجة الثالثة.



بدأ الشرقية المباراة بتشكيل مكون من إسلام محمد في حراسة المرمى، ومحمود صلاح وحسن ماريو وأحمد صقر والسيد مدبولي في خط الدفاع، وعمر فتحي وفرج كمال وأحمد عبدالغني "غنوة" ومحمود أنيس في خط الوسط، ومحمد تريكة وحسن ربيع في خط الهجوم.



وأحرز هدفي اللقاء السيد مدبولي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وأضاف علي الجنايني الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.



حضر المباراة إبراهيم الباجوري وشادي مسعد عصوا مجلس إدارة نادي الشرقية، والمشرفان على فريق الكرة.



أدار المباراة محمد العتباني حكم ساحة، أحمد شاهين مساعد أول، عماد عيسوي مساعد ثاني.



ويعد هذا اللقاء هو رابع لقاءات الفريق الودية، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز في أولى لقاءاته الودية أمام نادي أبوكبير، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد جامعة الزقازيق، أحرز أهداف المباراة أحمد عبدالغني "غنوة" فرج كمال وعلي الجنايني وياسر إبراهيم.



كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في لقاءه الثاني، والذي جمعه بفريق الرباط والأنوار، بثنائية نظيفة أحرزها اللاعب علي نصار.



كما نجح الفريق في تحقيق الفوز في ثالث لقاءاته الودية، على فريق المنصورة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد المنصورة، أمس الاثنين.

