العناني: زاهي حواس أيقونة الآثريين المصريين

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قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إن مسيرة الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، المهنية ملهمة لكل محبي العمل في الحقل الآثري.



وأضاف أن الدكتور حواس، سيظل دائمًا أيقونة الآثريين المصريين، ولا يخفى على أحد الجهد الذي يبذله للترويج للسياحة المصرية عبر سلسلة من المحاضرات والوثائقيات التي تروج للحضارة المصرية من الناحية وللاكتشافات الآثرية من ناحية أخرى.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل توقيع كتاب الدكتور زاهي حواس "أسرار مصر"، مساء اليوم.



وشهد الحفل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار الأسبق، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، والدكتور حسين عبد البصير مدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، وريتشارد دوني السفير الأمريكي الأسبق ورئيس الجامعة الأمريكية حاليًا، والسفير أسامة النقلي سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



ومن الفنانيين الفنان حسين فهمي، والفنان يحي الفخراني، والفنانة وفاء سالم، الفنان أحمد شاكر، والفنانة لبلبة، وقدمت الحفل المذيعة المتألقة چاسمين طه زكي والتي قالت إن الدكتور زاهي حواس بكتابه يأخذ القارئ في رحلة إلي مصر عبر العصور، من وادي حيتان في الفيوم إلي وادي الملوك بالأقصر، إلي شوارع مصر وكنائسها ومساجدها في العصر الإسلامي والقبطي، وحتي مقاهي ومطاعم وقتنا هذا.



والكتاب يشتمل على عشر فصول ملئ بالأسرار وذكريات ومغامرات "حواس" مع الآثار علي مدار حياته المهنية.